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رجب يدعو المواطنين إلى إبلاغ الجهات المختصة عن أي تهديدات تصلهم

12/26/2024 8:10:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- دعا الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب، المواطنين كافة إلى إبلاغ الجهات المختصة في الشرطة الفلسطينية ودون تردد عن أي تهديدات تصلهم عبر أي وسيلة.

وأوضح رجب في بيان صادر عن المؤسسة الأمنية، اليوم الخميس، أن هذه الدعوة جاءت بعد ورود عدة شكاوى من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية والموظفين الحكوميين، ونشطاء التواصل الاجتماعي، والإعلاميين والصحفيين وغيرهم، عن وصول تهديدات لهم بالمس بحياتهم وحياة أسرهم.

وأكد، أن هذا السلوك والنهج الذي درج عليه الخارجون على القانون ومن يقف خلفهم باستغلال المواطنين وتعكير صفو حياتهم اليومية لابتزاز الأجهزة الأمنية لوقف ملاحقتهم، لن يعفيهم من الملاحقة والمساءلة القانونية، مشددا على أن المؤسسة الأمنية ستتخذ إجراءات صارمة ورادعة ضد هؤلاء وضد كل من يحاول المساس بأمن المواطنين أو حياتهم، أو مقدراتهم، أو تهديد السلم الأهلي والأمن المجتمعي.

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