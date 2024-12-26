أيام صعبة تنتظرنا في الضفة بقلم د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News ) رغم أن تعقيدات المرحلة التي تعيشها الضفة الغربية اليوم لم تتبلور كنتيجة لهجوم السابع من أكتوبر من العام الماضي، إلا أن تتبعات ذلك الهجوم قد يساعد على تفاقمها. ورغم أن الاحتلال لم يخف أطماعه في ضم الضفة الغربية منذ اليوم الأول لاحتلالها في العام ١٩٦٧، واتخاذه لاستراتيجية إدارة الصراع مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بعد توقيع إتفاق أوسلو للسلام في العام ١٩٩٣ بما يضمن له الضم الزاحف للضفة الغربية، إلا أن وصول حكومة اليمينية الحالية لسدة الحكم نهاية عام ٢٠٢٢ دشنت مرحلة جديدة مع الفلسطينيين باتجاه حسم الصراع وضم الأراضي الفلسطينية دون مواربة، والتنكر لاستحقاق حق تقرير المصير للفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية فيها. إلا أن تبعات هجوم السابع من أكتوبر، وما كشفه الهجوم الإسرائيلي على غزة من دعم أميركي مطلق للاحتلال، وصمت دولي وإسلامي وعربي على جرائمه، وعجز التنظيم الأممي عن ممارسة دوره سواء في ردعه للاحتلال أو في إغاثته لشعب محتل أعزل يقبع تحت سلطة الاحتلال ويتعرض لإبادة جماعية أمام أنظار العالم، لا يجعلنا نتوقع الكثير في حال تفاقمت الأوضاع في الضفة الغربية. كما أن هجوم السابع من أكتوبر كشف مدى تغلغل أجهزة أمن ومخابرات الاحتلال في دول الجوار، الأمر الذي مكنها من نسج المؤامرات وارتكاب لجرائم اغتيال فيها، ما يجعلنا نقر بمدى امكانية تدخل وانخراط تلك الأجهزة في الأراضي الفلسطينية، التي تقع بالفعل تحت سيطرتها ومتابعتها الفعلية. ولعل أكبر أدلة على ذلك جرائم الاغتيال التي ارتكبت في لبنان وطالت المستوى الأعلى لقيادة حزب الله، وجريمة تفجير "البيجرات" والتي طالت آلاف العناصر للحزب، وجريمة إغتيال إسماعيل هنية في عقر دار الإيرانيين. كما أن الموقف الأميركي المثير للجدل، سواء في إدارة بايدن الراحلة، التي شجعت الاحتلال على مواصلة جرائمه وتحقيق أهدافه، أو ادارة ترامب القادمة، والتي لا تبشر بحقبة مزهرة للفلسطينيين. ويعول نتنياهو وأعضاء حكومته اليمينية على بدء حقبة ترامب لتنفيذ مخططاتها في ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وبشكل يفوق ما عرضه ترامب خلال ادارته السابقة في صفقة القرن في العام ٢٠٢٠. وقد تشير تعينات ترامب لمساعديه في الملف الإسرائيلي الفلسطيني، وتصريحاته المثيرة للجدل، إلى أن الضفة الغربية تنتظرها أيام صعبة.

لم يخف الاحتلال أطماعه في ضم الضفة الغربية، منذ اليوم الأول لاحتلالها في العام ١٩٦٧، وتدشين أول مستوطناته فيها، وقد ضم بالفعل القدس الشرقية في العام ١٩٨٠، ويخضع مستوطنيه حالياً في الضفة الغربية للقانون الإسرائيلي، وتعمل حكومة الاحتلال حالياً على توسيع مثل تلك الإجراءات التي ترسخ حالة الضم. لم يمنع اتفاق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في العام ١٩٩٣ إسرائيل من مواصلة سياسة الضم، بل على العكس، وضع الاتفاق ليضمن تنفيذ تلك السياسة، عندما قسّم الأراضي الفلسطينية لثلاث شرائح، ووضع الشريحة الأكبر والتي تشمل ثلثي مساحة الضفة الغربية تحت سلطة الاحتلال الكاملة، الإدارية والمدنية والأمنية، وضَمِن تمدد الاستيطان والمستوطنين اليهود فيها، وقلص التواجد

الفلسطيني فيها للحد الأدني، لدرجة بات عدد الفلسطينيين في تلك الشريحة من الأرض أقل من عدد المستوطنيين اليهود، دون أن يتخلى الاحتلال عن السيطرة والمتابعة الأمنية في باقي المناطق الأخرى.

نقل الاحتلال حوالي ١٠٠ ألف مستوطن إلى الضفة الغربية من دون القدس منذ احتلالها حتى توقيع إتفاق أوسلو، ومنذ توقيع ذلك الإتفاق حتى اليوم تخطى عدد المستوطنين فيها ٥٠٠ ألف، وتعلن حكومة الاحتلال اليوم نيتها رفع العدد إلى ٧٠٠ ألف مستوطن خلال السنوات الأربع القادمة، وفق استراتيجية ضم معلنة لأراضي الفلسطينيين. لم تخف حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة الحالية تبديل إستراتيجية عملها في الضفة الغربية منذ اليوم الأول لوصولها لسدة الحكم، والتي عكستها صراحة الإتفاقيات الائتلافية بين أركان هذه الحكومة. وقد يكون أهم ما يلفت النظر في تلك الإتفاقيات والممارسات التي انتهجها وزراء تلك الحكومة بعد ذلك، هو التركيز على المواطن الفلسطيني نفسه، وومن هنا تتضح الخطورة. كانت استراتيجية الضم السابقة للأراضي الفلسطينية تقوم خلال السنوات الماضية بالتركيز على التمدد الاستيطاني، وزيادة عدد المستوطنين، وتعتمد اليوم التحرك وفق ذلك الإطار ضمن منظومة أكبر وأسرع. بالإضافة إلى ذلك، ركز نتنياهو في حكوماته السابقة على الاحتفاظ بحالة الانقسام الفلسطيني، من خلال سياسات تم توجيهها لقطبي القيادة الفلسطينية في الضفة وغزة. إلا أن سياسة نتنياهو اليوم، والتي بدأت منذ صعود حكومته نهاية العام ٢٠٢٢، وتواصلت بقوة بعد هجوم السابع من أكتوبر من العام الماضي، باتت موجهة للمواطن الفلسطيني نفسه، بالإضافة لسياساته الموجهة لإضعاف القيادة الفلسطينية.

بعد وصول حكومة نتنياهو اليمينية الحالية للحكم، زادت نسبة الاستيلاء على أرضى الفلسطينيين، والتوغلات العسكرية والقتل والاعتقالات وهجمات المستوطنين على المدن والقرى الفلسطينية. وبلغت مساحات الأرض التي استولى عليها الاحتلال الاسرائيلي في العام ٢٠٢٣ وحده أكثر من ٥٠ ألف دونم خمقارنة بحوالي ٢٦ ألف دونم خلال العام ٢٠٢٢. ومنذ السابع من أكتوبر من العام الماضي، أعلن عن مصادرة حوالي أكثر من ٢٤ ألف دونم كـ "أراضي دولة"، أي ما يقدر بحوالي نصف المساحة المعلنة كأراضي دولة منذ إتفاقات أوسلو. كما ارتفعت نسبة التعدي الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المصنفة منطقة "ب" في اتفاقية أوسلو، والتي تعود مسؤوليتها الإدارية للسلطة الفلسطينية، وباتت التعديات تتجاوز حدود تلك المنطقة المتقاطعة من منطقة "ج" إلى أعماقها. هذا بالإضافة إلى تشييد بؤر استيطانية جديدة في منطقة "أ"، التي تعود مسؤوليتها بالكاملة تحت اشراف السلطة. فالاحتلال لم يعد يكفي بمصادرة الأراضي المصنفة بـ منطقة "ج" في اتفاق أوسلو، والتي تشكل ثلثي الضفة الغربية، بل تمدد ذلك لاراضي الفلسطينيين المصنفة أ وب، والتي تحتضن الغالبية العظمى من الكثافة السكانية في الضفة الغربية.

في العام ٢٠٢٢، استشهد ١٧١ فلسطينياً على يد قوات الاحتلال في الضفة الغربية وحدها، وهو العدد الأعلى منذ العام ٢٠٠٥، بينما حطم العام ٢٠٢٣ رقماً قياسياً من حيث عدد الشهداء، فاستشهد ٣١٧ فلسطينيا في الضفة قبل هجوم ٧ أكتوبر، وبلغ العدد ٥٢٧ شهيدا في نهاية ذلك العام، بينما وصل العدد اليوم في نهاية العام ٢٠٢٤ إلى ٨٢٤ شهيداً. ووصل عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في نهاية العام ٢٠٢٢ في سجون الاحتلال إلى ٤٧٠٠ فلسطيني، وارتفع إلى ٧ آلاف في نهاية العام الماضي، وتخطى ١٠ آلاف خلال العام الجاري. وتوسع كذلك نطاق وشدة حوادث عنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين، فبينما سجل العام ٢٠٢٢ حوالي ١٢٠٠ حالة اعتداء للمستوطنين، في إرتفاع ملحوظ في عدد تلك الاعتداءات عن السنوات الماضية، وثق العام ٢٠٢٣، وقبل هجوم السابع من أكتوبر أكثر من ١٢٠٠ حادثة اعتداء، وتخطى عددها ٢٤٠٠ اعتداء حتى نهاية ذلك العام، مسجلاً رقماً قياسياً. ولم يكن العام الحالي أفضل حالاً من العام الماضي، في ظل دعم من قبل المؤسسة الرسمية.

لم يقبل نتنياهو منذ صعوده للسلطة عام ١٩٩٦ بقيام دولة فلسطينية، وطالما ماطل في الحديث عن ذلك صراحة. وساعد نتنياهو ومكتبه ترامب في العام ٢٠٢٠ على وضع تفاصيل صفقة القرن التي تقوم على أساس الضم. وجرى طرح عروض إسرائيلية مختلفة لحدود ذلك الضم، منها ما طرح ضم منطقة الغور والأراضي التي ضمها السور العازل، بالإضافة إلى الكتل الاستيطانية الضخمة، ومنها ما اعتبر أن الضم يشمل منطقة ج باكملها أي ثلثي الضفة الغربية، التي حددتها إتفاقية أوسلو لتكون تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة، إلا أن ما يطرح اليوم يشير إلى ضم كامل للضفة الغربية، ومنع وجود أي تمثيل سياسي فلسطيني مستقبلي. ووصلت الطروحات اليوم إلى تحويل الضفة الغربية لتكون جزء من إسرائيل والغاء وجود السلطة الفلسطينية، ووضع المدن الفلسطينية كسلطات محلية مسؤولة عن نفسها تحت السيطرة الإسرائيلية، وتصبح فيها مكانة السكان مثل مكانة المقدسيين، الذين يعطيهم الاحتلال صفة مقيم، على أن يكون التوجه الوطني والثقافي والتعليمي كما كان قبل العام ١٩٦٧ وفق النظام الأردني. وقد لفت عدد من الصحفيين الإسرائيليين النظر في مقالات عديدة نشرت مؤخرا إلى سياسة حكومة بلادهم تجاه إضعاف وتقويض مكانة السلطة الفلسطينية، بأساليب وأدوات عديدة. إن ذلك يفرض على الفلسطينيين مراعاة أعلى درجات الحيطة والحذر، في ظل وجود عدو له أهدافه المعلومة، وموجود على الأرض ويحقق اختراقا أمنيا واستخباريا متوقعا، فهل سينجح الفلسطينيون في إحباط مخططات العدو في الضفة؟

