جامعة الخليج العربي تنعى الدكتور محمد جابر الأنصاري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نعى الدكتور سعد بن سعود آل فهيد رئيس جامعة الخليج العربي، المفكر الأستاذ الدكتور محمد جابر الأنصاري مستشار جلالة الملك للشؤون الثقافية والعلمية، وأحد مؤسسي جامعة الخليج العربي.
وقال رئيس الجامعة: "ببالغ الحزن والأسى تنعى جامعة الخليج العربي ممثلة بكافّة منسوبيها وطلابها وخرّيجيها، المفكر البحريني الكبير أستاذ دراسات الحضارة الإسلامية والفكر المعاصر، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور محمد جابر الأنصاري، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفكري والعلمي".
وأكد أن الدكتور الأنصاري كان نموذجًا فريدًا للمفكر العربي الذي كرّس حياته لخدمة قضايا الأمة، حيث أثرى المكتبة العربية بإسهاماته الفكرية التي عبرت عن رؤية عميقة للحضارة العربية والإسلامية، وقدم إسهامات نوعية في مجالات الفكر، والأدب، والثقافة.
وأوضح أن الدكتور الأنصاري يعد أحد أعمدة جامعة الخليج العربيّ المؤسّسين، والجامعة تفختر بإرثه العلمي والفكريّ الذي ساهم في تعزيز رسالة الجامعة كمنارة للعلم والمعرفة في المنطقة، والذي سيظلّ بإذن الله مصدر إلهام للأجيال القادمة.
وتقدمت أسرة جامعة الخليج العربي بخالص العزاء والمواساة لعائلة الفقيد وللشعب البحريني والعالم العربي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
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