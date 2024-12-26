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جامعة الخليج العربي تنعى الدكتور محمد جابر الأنصاري

12/26/2024 6:12:43 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نعى الدكتور سعد بن سعود آل فهيد رئيس جامعة الخليج العربي، المفكر الأستاذ الدكتور محمد جابر الأنصاري مستشار جلالة الملك للشؤون الثقافية والعلمية، وأحد مؤسسي جامعة الخليج العربي.
وقال رئيس الجامعة: "ببالغ الحزن والأسى تنعى جامعة الخليج العربي ممثلة بكافّة منسوبيها وطلابها وخرّيجيها، المفكر البحريني الكبير أستاذ دراسات الحضارة الإسلامية والفكر المعاصر، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور محمد جابر الأنصاري، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفكري والعلمي".
وأكد أن الدكتور الأنصاري كان نموذجًا فريدًا للمفكر العربي الذي كرّس حياته لخدمة قضايا الأمة، حيث أثرى المكتبة العربية بإسهاماته الفكرية التي عبرت عن رؤية عميقة للحضارة العربية والإسلامية، وقدم إسهامات نوعية في مجالات الفكر، والأدب، والثقافة.
وأوضح أن الدكتور الأنصاري يعد أحد أعمدة جامعة الخليج العربيّ المؤسّسين، والجامعة تفختر بإرثه العلمي والفكريّ الذي ساهم في تعزيز رسالة الجامعة كمنارة للعلم والمعرفة في المنطقة، والذي سيظلّ بإذن الله مصدر إلهام للأجيال القادمة.
وتقدمت أسرة جامعة الخليج العربي بخالص العزاء والمواساة لعائلة الفقيد وللشعب البحريني والعالم العربي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.


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