نصائح ذهبية للوقاية من تقلبات الطقس في الشتاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مع دخول فصل الشتاء، يتزايد تعرض الأفراد للتقلبات الجوية التي تشمل انخفاض درجات الحرارة، وهبوب الرياح المحملة بالأتربة، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلات صحية، خصوصًا لدى مرضى الحساسية وأمراض الجهاز التنفسي.



وقدم الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الصدر ومدير قسم الحساسية والمناعة بمركز فاكسيرا، مجموعة من النصائح الطبية التي تساعد على تقليل آثار الطقس السيء وحماية الصحة العامة خلال هذه الفترة.



ارتداء الكمامة ضروري

أكد الحداد، أن ارتداء الكمامة عند الخروج في الأجواء المليئة بالأتربة ضرورة ملحة، خاصة لمرضى الحساسية والربو، وتساهم في تقليل استنشاق الجزيئات الدقيقة من الغبار والملوثات التي قد تسبب التهابات في الشعب الهوائية أو تفاقم الأعراض التنفسية.



وأضاف أن الكمامة تساعد كذلك في الوقاية من العدوى الفيروسية والبكتيرية التي تنتشر بشكل أكبر خلال فصل الشتاء بسبب ضعف المناعة والتقارب الجسدي في الأماكن المغلقة.



الاهتمام بتنظيف المنزل

وأشار الحداد، إلى أن الأتربة التي تدخل المنازل خلال العواصف يمكن أن تكون مصدرًا كبيرًا للمشاكل الصحية، ويُنصح بتنظيف المنزل بانتظام باستخدام مكنسة كهربائية مزودة بفلتر ضد الغبار، ومسح الأسطح بقطعة قماش مبللة لتقليل انتشار الأتربة داخل البيئة المنزلية.

وشدد على أهمية تهوية الغرف في الأيام التي تكون فيها الأجواء أكثر استقرارًا وخلوًا من الأتربة، مع تجنب فتح النوافذ خلال العواصف.



شرب السوائل الدافئة

وأوضح الحداد، أن السوائل الدافئة تلعب دورًا مهمًا في تعزيز صحة الجهاز التنفسي، تساعد المشروبات مثل الزنجبيل واليانسون والشاي الأخضر على ترطيب الأغشية المخاطية، مما يحسن من قدرتها على التصدي للجزيئات الضارة التي تصل إلى الجهاز التنفسي.



تجنب الأماكن المفتوحة في العواصف

نصح الحداد، بتجنب التواجد في الأماكن المفتوحة أو الخروج أثناء العواصف الترابية إلا للضرورة القصوى، مؤكدًا أن الأجواء المحملة بالغبار تؤثر سلبًا على مرضى الحساسية، وقد تسبب نوبات شديدة من ضيق التنفس.

في حال الضرورة، أوصى بارتداء نظارات واقية لتجنب دخول الغبار إلى العين، وتجنب ملامسة الوجه أو العيون مباشرة بعد الخروج إلا بعد غسل اليدين جيدًا.



استشارة الطبيب عند ظهور أعراض

لفت الحداد إلى أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية الصدر أو الجيوب الأنفية يجب أن يلتزموا باستخدام الأدوية الموصوفة لهم بانتظام خلال هذه الفترة، مع متابعة الطبيب عند ظهور أي أعراض مقلقة مثل ضيق التنفس الشديد أو الكحة المزمنة.

وأوصى بضرورة الاحتفاظ بالبخاخات الموسعة للشعب الهوائية بالنسبة لمرضى الربو، كونها الحل السريع لتجنب المضاعفات في حالات الطوارئ.

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