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البيت الأبيض: القصف الروسي لأوكرانيا يثير غضب بايدن

12/26/2024 6:10:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد المكتب الصحفي للبيت الأبيض، بأن الضربات التي وجهتها القوات الروسية على مواقع ومنشآت البنية التحتية في أوكرانيا، أثارت غضب الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وذكر المكتب الصحفي، أن الرئيس الأمريكي أعلن في بيان صدر يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستواصل مع المجتمع الدولي تقديم المساعدة لأوكرانيا.
وفي هذا الصدد، أوعز بايدن للبنتاغون بمواصلة زيادة إمدادات الأسلحة إلى نظام كييف.


يوم الثلاثاء الماضي، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي قصف مطارات عسكرية ومستودعات للذخيرة وللطائرات بدون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.


وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قد قال في 2 ديسمبر، إن كييف ستتلقى مساعدات عسكرية أمريكية، بما في ذلك مئات الآلاف من قذائف المدفعية وآلاف الصواريخ، بحلول منتصف يناير 2025. وأشار سوليفان كذلك حينها، إلى أنه من المقرر تسليم شحنات إضافية من الصواريخ الاعتراضية.


ويذكر أن الولايات المتحدة خلال ولاية جو بايدن قدمت لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 63.5 مليار دولار، بما فيها 62.9 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

RT

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