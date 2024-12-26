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برميل النفط عند أعلى مستوى في أسبوع

12/26/2024 6:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، فوق مستوى 74 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 18 ديسمبر الجاري 2024.
وبحلول الساعة 12:50 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.58% إلى 74.01 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى في نحو أسبوع.


وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.60% إل 70.52 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.

RT

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