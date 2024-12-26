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ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة حديث المواقع .. استمع

12/26/2024 6:10:34 AM
(MENAFN- Amman Net) استشهاد خمسة صحفيين فجر اليوم الخميس وسط قطاع غزة يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

كما وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأنه من بين الصحفيين الشهداء، الصحفي أيمن الجدي الذي وصل للمستشفى برفقة زوجته التي كانت على وشك ولادة طفلهما الأول، لكنه استغل ساعات الانتظار للاطمئنان على زملائه الذين كانوا عند باب المستشفى في عربة للبث التلفزيوني.

ف علقت سناء: والله وجع وقهر وذل ما مر بتاريخ الأمة كلها... يارب عفوك ورحمتك فما لنا ولهم من نصير سواك

وقالت انسام : وجوهكم ومعاناتكم وصبركم عمرنا ما رح ننساه.. إلى جنات النعيم والله بتقبله

وأضاف احمد : هنا نتأكد انه لا قوانين إنسانية ولا حقوق بشرية كفى ان تخرج لنا منظمات مزعومة وتقول ان هناك حقوق، احنا بنعيش بغابة والله غابة ظلم وقتل وحرمان...

وعلق انس : أبطال ما شاء الله وجوهم وجوه خير، الله يتقبلهم

ونختتم مع ايمان : الله يجمعهم بالجنة بعيد عن كل الوجع والظلم والقهر، الله يرحمه ويصبر زوجته وذويه

كما وبلغت حصيلة الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان على غزة إلى أكثر من ١٩٠ صحفي شهيد.

كان هذا أبرز ما تفاعل معه رواد مواقع التواصل اليوم.. في أمان الله.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة حديث المواقع

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