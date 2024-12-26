ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة حديث المواقع .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) استشهاد خمسة صحفيين فجر اليوم الخميس وسط قطاع غزة يثير تفاعلاً على مواقع التواصل
كما وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأنه من بين الصحفيين الشهداء، الصحفي أيمن الجدي الذي وصل للمستشفى برفقة زوجته التي كانت على وشك ولادة طفلهما الأول، لكنه استغل ساعات الانتظار للاطمئنان على زملائه الذين كانوا عند باب المستشفى في عربة للبث التلفزيوني.
ف علقت سناء: والله وجع وقهر وذل ما مر بتاريخ الأمة كلها... يارب عفوك ورحمتك فما لنا ولهم من نصير سواك
وقالت انسام : وجوهكم ومعاناتكم وصبركم عمرنا ما رح ننساه.. إلى جنات النعيم والله بتقبله
وأضاف احمد : هنا نتأكد انه لا قوانين إنسانية ولا حقوق بشرية كفى ان تخرج لنا منظمات مزعومة وتقول ان هناك حقوق، احنا بنعيش بغابة والله غابة ظلم وقتل وحرمان...
وعلق انس : أبطال ما شاء الله وجوهم وجوه خير، الله يتقبلهم
ونختتم مع ايمان : الله يجمعهم بالجنة بعيد عن كل الوجع والظلم والقهر، الله يرحمه ويصبر زوجته وذويه
كما وبلغت حصيلة الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان على غزة إلى أكثر من ١٩٠ صحفي شهيد.
كان هذا أبرز ما تفاعل معه رواد مواقع التواصل اليوم.. في أمان الله.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة حديث المواقع
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