سماء الأردن تشهد ذروة شهب الرباعيات 3 كانون الثاني

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال رئيس الجمعية الفلكية الاردنية الدكتور عمار السكجي إن الأردنعلى موعدمع زخات شهب الرباعيات الخافتة والتي تزين السماء في الفترة من 28 كانون أول/ ديسمبر إلى 12 يناير، وتكون ذروة معدل الشهب في مركز الاشعاع، الساعة 7 من مساء يوم الجمعة القادم 3 يناير 2025، وحسب الموقع الجغرافي للاردن سيكون مركز الاشعاع في هذا الوقت تحت الافق.

وأضاف في بيان وصل لـ"خبرني" نسخة منه أنه يتوجب

الانتظار الى شروق مركز الاشعاع من نفس اليوم الجمعة الساعة 11:54 مساء، حيث يبدأ مركز الاشعاع بالارتفاع في السماء جهة الشمال الشرقي، وافضل الاوقات لرصد هذه الزخات الشهابية في الاردن هي من منتصف الليل إلى فترات ما قبل الفجر من يوم الجمعة/ السبت في اتجاه الشمال الشرقي، شمال كوكبة العواء وليس بعيدا عن الدب الأكبر.





"ومن المتوقع ان تنتج هذه الزخة حوالي 120 شهاب في الساعة في حالة الظروف الفلكية المعيارية والتي لن تصل إلى أكثر 80 شهابا في الساعة في ذروة الزخة الشهابية، حسب التقرير السنوي لمنظمة الشهب العالمية 2025، إلا ان هناك تباين كبير في عدد الشهب (يتراوح ما بين 60 إلى 200 شهاب) وتكون الذروة بالقرب من القمر الهلال والذي سيغرب الساعة 6:26 مساء الجمعة اي قبل وصول مركز الاشعاع الى اقصى قيمة مما يعزز فرصة لرؤية الشهب". بحسب السكجي.





وتابع السكجي :"يلاحظ ان معدل ذروة شهب الرباعيات الناتجة مرتفع من حيث العدد مثل زخات شهب البرشاويات أو التوأميات، لكن امكانيات رصد ورؤية هذه الشهب أقل بسبب ضيق الإطار الزمني للذروة والتي قد تصل الى ساعات قليلة، علاوة على ان أنها شهب "خافتة" حيث يصل قدرها من 3 الى 6".





واسم "شهب الرباعيات" يعود حسب خريطة نجمية المانية قديمة، مستنسخة من طبعة 1799 من اطلس نيوستر هيملز لكريستوف ف. غولدباخ.، وقد تمت إزالته في عشرينيات القرن الماضي عندما اعتمد الاتحاد الفلكي الدولي القائمة الحديثة التي تضم 88 كوكبة معترف بها رسميًا، حيث كانت تعود الى الى كوكبة رباعية جدارية "موراليز" وهي كوكبة انشأها الفلكي الفرنسي جيروم لالاند عام 1795 وتضمنت أجزاء من العواء و والتنين والراعي.









تنشأ زخات شهب الرباعيات عندما ينغمر مدار الأرض بمخلفات نيزك أو كويكب“2023EH1” والذي يحتاج الى 5-6 سنوات لكي يدور حول الشمس بالإضافة الى مذنب C/1490Y1، وعندما تدخل حبيبات الغبار والاتربة بسرعة عالية تصل تقريبا الى 150 الف كيلومتر في الساعة تتفاعل المخلفات من حبيبات الغبار والاتربة للكويكب والمذنب مع الغلاف الجوي الأرضي و تعمل على تأيين ذرات ومركبات الغلاف الجوي والذي يظهر على شكل شهاب وتتم هذه على ارتفاعات عالية ما بين 70 الى 100 كم في أعالي الغلاف الجوي ولا يوجد ضرر أو خطورة من ذلك لانها تحترق وتتحول الى رماد في الارتفاعات.





ورصد الشهب بشكل عام يحتاج الى صبر وتفحص جيد للسماء وليس فقط بالنظر الى مركز الاشعاع بل في جميع الاتجاهات، بالإضافة الى وجود المعايير الفلكية المثالية للرصد من صفاء الجو وعدم وجود غيوم.