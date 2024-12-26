حصيلة عدوان الاحتلال على طولكرم: 9 شهداء وإصابات ودمار كبير في مخيمي طولكرم ونور شمس

MENAFN - Palestine News ) طولكرم/PNN- خلّف عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيمي طولكرم ونور شمس، استشهاد 9 مواطنين وإصابة 19 آخرين بجروح، وتدميرا كبيرا في الشوارع والبنية التحتية والممتلكات.

وكانت قوات الاحتلال قد انسحبت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية من مدينة طولكرم ومخيميها بعد عدوان استمر يومين، استخدمت فيه جرافاتها الثقيلة وطيرانها المسير.

وأسفر العدوان عن استشهاد 9 مواطنين من المخيمين بينهم امرأتان، تم 8 منهم إلى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، فيما اختطف الاحتلال الشهيد التاسع من بلدة قفين.

كما أصيب 19 مواطنا بشظايا الرصاص والقصف، بينهم مسنان ومسعفان، وُصفت حالاتهم ما بين المتوسطة والخطيرة، فيما اعتقل الاحتلال العشرات من الشبان بعد مداهمة منازلهم والاعتداء عليهم بالضرب.

وطال التدمير والتخريب الشوارع والبنية التحتية من شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات، وممتلكات المواطنين من المنازل والمحلات التجارية والمركبات، إضافة إلى تفجير عدد من المنازل وإشعال النيران فيها في مخيمي طولكرم ونور شمس وضاحية اكتابا، والقصف بطائرات مسيرة لمواقع في حارة الحمام وسط مخيم طولكرم.

وجرفت قوات الاحتلال شارع نابلس المحاذي لمخيم نور شمس ودمرت بنيته التحتية،

إضافة إلى المحلات التجارية الموجودة على طول الشارع.

وتحول مخيما طولكرم ونور شمس خلال العدوان إلى ساحة حرب أطلقت خلالها قوات الاحتلال نيران أسلحتها بشكل عشوائي على كل من يتحرك من خلال قناصتها الذين نشرتهم على البنايات العالية داخل المخيمين وخارجهما.

ومنذ ساعات الصباح الباكر، بدأت الطواقم الفنية والآليات، بالتحرك لإزالة آثار عدوان الاحتلال على أهلنا بمخيمي طولكرم ونور شمس، وإزالة الأنقاض والسواتر الترابية في الشوارع والأزقة، وإصلاح شبكات المياه والكهرباء.

وجاء ذلك بتوجيهات من الرئيس محمود عباس ومتابعة من رئيس الوزراء محمد مصطفى، ولجنة الطوارئ الحكومية، وبجهود من محافظ طولكرم مصطفى طقاطقة.

وشاركت فيها آليات وزارتي الأشغال العامة والإسكان، والحكم المحلي، وبلدية طولكرم والبلديات والمجالس المحلية المجاورة، والقطاع الخاص، والدفاع المدني، وكل الشركاء والجهات ذات العلاقة، بالتعاون والشراكة مع اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم، واللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس، وضمن حالة الشراكة من حركة فتح إقليم طولكرم، وفصائل العمل الوطني، والغرفة التجارية، والتنمية الاجتماعية، علاوة على الجهود المبذولة خلال الاقتحام من طواقم الإسعاف والطوارئ - الهلال الأحمر، والطواقم الصحية، والطواقم الصحفية، والمتطوعين وفرق الطوارئ.