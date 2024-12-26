فلسطين وتركيا توقعان بروتوكول تعاون مشترك للدورة الثانية لمجلس التعاون الاقتصادي الفلسطيني التركي

MENAFN - Palestine News ) اسطنبول/ PNN/ وقع الاقتصاد الوطني محمد العامور ووزير التجارة في تركيا عمر بولات ، بروتوكول تعاون مشترك، لتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، خاصة التجارية والاقتصادية والصناعية والتعليمية وغيرها من المجالات الحيوية.

جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاقتصادي الفلسطيني التركي، الذي عقد برئاسة الوزيرين في اسطنبول

بمشاركة سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى وممثلين عن المؤسسات الحكومية ذات الصلة في كلا البلدين، وممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني ونظرائهم الأتراك.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في دورته الثانية تجسيدا لرؤية الرئيسين محمود عباس ورجب أردوغان، التي من شأنها أن تعزز التعاون في المجالات كافة، كما تؤكد

دعم جمهورية تركيا بقيادتها وشعبها للشعب الفلسطيني خاصة في هذه الفترة العصيبة، وتطوير العناصر الشراكة، بما يجسد علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين والشعبين.

وشمل بروتوكول التعاون إلى جانب التجارة والاقتصاد، التعاون في مجالات الصحة، والتعليم والثقافة والاتصالات والاقتصاد الرقمي والمواصلات، والطاقة، والتعاون في

الصناعة ، وكذلك في مجالات المقاييس والجمارك والمياه، والزراعة والاستثمار وإدارة الأزمات وغيرها من المجالات الحيوية لمصلحة البلدين.

وأكد الطرفان الدور الحيوي الذي يؤديه هذا المجلس

في توطيد العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين وتركيا ، مشددين على أهمية العمل المشترك لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم النمو الاقتصادي لدى الطرفين، والتزامهم بتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع.

ووقع الوزيران بموجب بروتوكول التعاون على قرارين يتضمن

الاتفاق على قائمة من

42 سلعة زراعية فلسطينية معفاة من الجمارك حسب معايير محددة

للتصدير إلى تركيا

في إطار التعاون ضمن اتفاقية التجارة الحرة، وبما يشمل أيضا

رفع كوتا التمور

المصدرة الى الأسواق التركية من 5 آلاف طن إلى 7 آلاف طن.

اما القرار الثاني حول اعتماد قواعد المنشأ المحدثة

بين الجانبين ،كما شمل البروتوكول

أيضا دعم مشاركة الشركات الفلسطينية في المعارض في تركيا من خلال توفير مساحات مجانية للشركات الفلسطينية المشاركة ، وتسريع عملية تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالتمور لدى مكتب البراءات والعلامات التجارية التركية وذلك بهدف حماية هذا المنتج الوطني وغيرها من المخرجات الهامة التي تفضي الى استعداد تركيا للتعاون في إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة في كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وأكد الوزيران على الاستمرار في التعاون في الآلية الجديدة التي تم إنشاؤها بين الطرفين

لضمان استمرارية انسياب البضائع إلى دولة فلسطين دون انقطاع في هذه المرحلة.

واعتبر الوزير العامور أن الإنجاز الذي شهدته الدورة الثانية لأعمال هذا الاجتماع فرصة هامة لإطلاق العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون والشراكة، ومواجهة التحديات والتغيرات الجارية في المنطقة والعالم.

و أعرب الوزير عن شكره وتقديره لجمهورية تركيا رئيسا وحكومة وشعبا، على كل أوجه الدعم الذي تقدمه تركيا للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات، ووقف علاقاتها مع اسرائيل خاصة التجارية نتيجة حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في غزة، مستعرضا تداعيات حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة والتي تنفذها حكومة الاحتلال منذ تشرين الأول/ اكتوبر 2023 على مختلف الأصعدة

وشدد الوزير العامور على أن أولويات الحكومة الفلسطينية تتجلى في وقف العدوان على قطاع غزة وإدخال الاحتياجات الإنسانية وتوفير الاحتياجات الإغاثية اللازمة، والعمل على تكثيف الجهود للتخفيف من آثار هذه الأزمة على الشعب الفلسطيني، تمهيدا للعودة للأفق السياسي القائم على الشرعية الدولية وفق حل الدولتين، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وتجسيد استقلالها وعاصمتها القدس الشريف.

وقال " إن رؤيتنا للتعاون مع جمهورية تركيا ليست مجرد شراكة اقتصادية، بل هي شراكة استراتيجية تستند إلى إرادة مشتركة لتحقيق التنمية والازدهار، وتقديم نموذج عالمي للتعاون المبني على المصالح المتبادلة والعدالة والتضامن بين شعبينا الصديقين، مؤكدا على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في كل من فلسطين وتركيا ، لتفعيل الشراكات الاقتصادية وإطلاق مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الوزير العامور الى

أن التعاون الاقتصادي بين فلسطين وتركيا يحمل في طياته فرصا كبيرة للنمو والتطور في مجالات متعددة، تشمل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتطوير الاستثمارات المشتركة في قطاعات واعدة مثل: الطاقة، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وتعزيز التعاون في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، بما يسهم في بناء قدراتنا الوطنية وتلبية احتياجات شعبنا المتزايدة.

واكد الوزير العامور على ضرورة منح

الجانب

التركي وكالات مباشرة للشركات الفلسطينية بدون وسيط، كما واعتبر الترتيبات المشتركة خطوة استراتيجية في الانفتاح الاقتصادي بين البلدين، وتسهيل التجارة وزيادة حصة الصادرات الوطنية في السوق التركي.

بدوره، أكد الوزير التركي عمر بولات موقف بلاده الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وبذل كافة الجهود لتعزيز أواصر الشراكة والصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين، بما يضمن تجسيد التطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني.

وأعرب الوزير عن أمله في تعزيز العلاقات وتطويرها في الميادين كافة، بما ينسجم مع علاقات الصداقة الطيبة ومواجهة المخاطر، وعبر الطرفان عن ثقتهما بأن ما تم الاتفاق عليه سوف يجري تجسيده على أرض الواقع، وبذل الجهود لكي ترتقي بأشكال التعاون إلى مستوى طموح البلدين والشعبين الصديقين.

و أكد الوزير التركي على استعداد تركيا التام لتعزيز العلاقات التجارية مع فلسطين وتطوير كافة أطر التعاون الحالي، وتقديم كافة المساهمات اللازمة لتطوير الاقتصاد الفلسطيني .

وتحدث الوزير عن العلاقات التجارية بين تركيا وفلسطين خلال الاجتماع قائلاً: "نتائج هذه المباحثات ستساهم بشكل إيجابي في تنمية فلسطين وتعزيز قدرات الشعب الفلسطيني.

وأضاف" لا يمكن تجاهل دور التجارة في تحقيق التنمية الاقتصادية لفلسطين. وفي هذا السياق، فإن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين تركيا وفلسطين عام 2005، والتي دخلت حيز التنفيذ، لعبت دورًا هامًا في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وبين الوزير"تقريبًا جميع المنتجات الزراعية التي تصدرها فلسطين إلى بلدنا ستتمتع بميزة الدخول التفضيلي. هذه القرارات ستكون بإذن الله مفيدة في دعم الشعب الفلسطيني واقتصاده".

و شدد الوزير بولات على دعم تركيا لفلسطين قائلاً: "لقد بذلنا وسنواصل بذل كل جهد ممكن لدعم فلسطين. كما قال رئيسنا: حتى إذا لم يبقَ أحد إلى جانب فلسطين، فإن تركيا والشعب التركي سيظلون داعمين للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني حتى النهاية.

وأعرب الوزيران عن الشكر للطواقم الفنية والتي بحثت العديد من القضايا خلال اليومين، ووضعت برامج مشتركة للتعاون في كافة المجالات للمساهمة في تبادل الخبرات بين الجانبين.

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