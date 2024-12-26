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ثلاثيني يطلق النار على طليقته وابنته في اربد وينهي حياته

12/26/2024 5:08:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عثرت الأجهزة الأمنية على شخص ثلاثيني متوفيا في مدينه اربد .
وقال مصدر أمني لـ "الوكيل الإخباري" بأنه جرى تحويل الجثة للطب الشرعي وبوشرت التحقيقات .
وبين المصدر بأن التحقيقات الأولية تشير إلى قيام ذلك الشخص بإطلاق النار على ابنته وطليقته ومن ثم إطلاق النار على نفسه ، حيث أسعفت المصابتان للمستشفى وهما قيد العلاج بحاله متوسطة .








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