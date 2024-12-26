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منح دراسية للأردنيين في كوريا الجنوبية - رابط

12/26/2024 5:08:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية في كافة البرامج الدراسية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) مقدمة من Gwangju Institute of Science & technology / كوريا الجنوبية للعام الجامعي 2025-2026 .
وتشمل المنحة الدراسية التي أعلنت عنها الوزارة ما يلي:
(تغطية الرسوم الدراسية، بدل شهري، تذكرة طيران لمرة واحدة، بدل وجبات، تأمين طبي).
التخصصات المطروحة عبر هذه المنحة:
(الهندسة الكهربائية، علوم الحاسوب، علوم المواد والهندسة، هندسة الميكانيك والروبوتات، هندسة البيئة والطاقة، العلوم الإنسانية، الفيزياء، علوم الفوتون الضوئي، الكيمياء، علوم وهندسة الطب البيولوجي، التكنولوجيا التكاملية، حوكمة الطاقة).
شروط التقديم للمنحة الدراسية :
أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة TOEFL (IBT) بعلامة (80) أو IELTS بعلامة (6.5)، وألا يتجاوز تاريخ الحصول عليها عن عامين.
موعد التقديم للمنحة الدراسية:
- برنامج البكالوريوس خلال الفترة (18-12-2024 – 11-2-2025).
- برامج الدراسات العليا خلال الفترة (14-3-2025 – 14-4-2025).
آلية التقديم: الدخول الى الموقع الالكتروني التالي لتعبئة الطلب وتحميل الوثائق المطلوبة:

وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول المنحة الدراسية بإمكان الراغبين الدخول الى الموقع الالكتروني للجامعة:
ملاحظات:
* يشترط على الطالب للاستمرار في المنحة ألا يقل معدله التراكمي خلا ل فترة التحاقه بالدراسة عن (3/4.5).
* يشترط على الطالب الالتزام "تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023".








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