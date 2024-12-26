إنجاز عالمي جديد لخريجي جامعة البلقاء التطبيقية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تقدم رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، بأحرّ التهاني والتبريكات للدكتور صقر السكارنة، خريج كلية الطب المتميز، بمناسبة حصوله على فرصة إتمام التخصص الفرعي في أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى مايو كلينيك (Mayo Clinic) بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد نجاحه في إتمام تدريب تخصص الأمراض الباطنية في الولايات المتحدة أيضًا.
وبدورها، ياركت كلية الطب في جامعة البلقاء التطبيقية، ممثلة بنائب الرئيس للكليات الطبية وعميد كلية الطب الأستاذ الدكتور شادي حموري، والكادر التدريسي والإداري، هذا الإنجاز المتميز للدكتور السكارنة. فما حققه يعد مصدر فخر واعتزاز، ويجسد التفوق الذي يميز خريجي كلية الطب في جامعة البلقاء التطبيقية. كما يعكس هذا الإنجاز صورة مشرفة لخريجي الجامعة، الذين أصبحوا سفراء لها في أرقى المستشفيات والمراكز الطبية حول العالم، سواء في أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، الدول العربية، أو في القطاع الصحي الأردني بشقيه العام والخاص.
والجدير بالذكر أن الدكتور صقر السكارنة هو خريج كلية الطب في جامعة البلقاء التطبيقية لعام 2020.
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