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إنجاز عالمي جديد لخريجي جامعة البلقاء التطبيقية

12/26/2024 4:22:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تقدم رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، بأحرّ التهاني والتبريكات للدكتور صقر السكارنة، خريج كلية الطب المتميز، بمناسبة حصوله على فرصة إتمام التخصص الفرعي في أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى مايو كلينيك (Mayo Clinic) بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد نجاحه في إتمام تدريب تخصص الأمراض الباطنية في الولايات المتحدة أيضًا.
وبدورها، ياركت كلية الطب في جامعة البلقاء التطبيقية، ممثلة بنائب الرئيس للكليات الطبية وعميد كلية الطب الأستاذ الدكتور شادي حموري، والكادر التدريسي والإداري، هذا الإنجاز المتميز للدكتور السكارنة. فما حققه يعد مصدر فخر واعتزاز، ويجسد التفوق الذي يميز خريجي كلية الطب في جامعة البلقاء التطبيقية. كما يعكس هذا الإنجاز صورة مشرفة لخريجي الجامعة، الذين أصبحوا سفراء لها في أرقى المستشفيات والمراكز الطبية حول العالم، سواء في أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، الدول العربية، أو في القطاع الصحي الأردني بشقيه العام والخاص.

والجدير بالذكر أن الدكتور صقر السكارنة هو خريج كلية الطب في جامعة البلقاء التطبيقية لعام 2020.

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