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زراعة الأغوار الشمالية تدعو لتسجيل الحيازات الزراعية

12/26/2024 4:22:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

دعت مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية المزارعين في اللواء، إلى ضرورة تسجيل حيازاتهم الزراعية لدى المديرية، لضمان حصولهم على تعويضات في حال وقوع أضرار في مزارعهم.


وأوضحت المديرية في بيان، أنه لن يتم صرف أي تعويضات في حال وقوع أضرار، باستثناء المزارعين الذين قاموا بتسجيل حيازاتهم الزراعية في المديرية.


وبينت أن تسجيل الحيازات الزراعية يتطلب قيام قسم الثروة النباتية بالكشف على الحيازات، وإعداد تقارير ميدانية تتضمن نوع الحيازات، ومصدر الري والمساحة المزروعة، مشيرة إلى أنه وبناء على تنسيب قسم الثروة النباتية يقوم مدير مديرية الزراعة بإصدار شهادة تسجيل الحيازات الزراعية سارية المفعول من تاريخ إصدارها.


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