زراعة الأغوار الشمالية تدعو لتسجيل الحيازات الزراعية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعت مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية المزارعين في اللواء، إلى ضرورة تسجيل حيازاتهم الزراعية لدى المديرية، لضمان حصولهم على تعويضات في حال وقوع أضرار في مزارعهم.
وأوضحت المديرية في بيان، أنه لن يتم صرف أي تعويضات في حال وقوع أضرار، باستثناء المزارعين الذين قاموا بتسجيل حيازاتهم الزراعية في المديرية.
وبينت أن تسجيل الحيازات الزراعية يتطلب قيام قسم الثروة النباتية بالكشف على الحيازات، وإعداد تقارير ميدانية تتضمن نوع الحيازات، ومصدر الري والمساحة المزروعة، مشيرة إلى أنه وبناء على تنسيب قسم الثروة النباتية يقوم مدير مديرية الزراعة بإصدار شهادة تسجيل الحيازات الزراعية سارية المفعول من تاريخ إصدارها.
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