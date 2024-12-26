وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي الـ (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون

(MENAFN
- Al Watan)
وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اليوم، إلى دولة الكويت، للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي الـ (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان في استقبال سموه في المطار الأميري بالعاصمة الكويت، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، ومساعد وزير خارجية دولة الكويت لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير نجيب عبدالرحمن البدر، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.
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