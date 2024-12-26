ارتفاع الأسهم اليابانية بأكثر من 1% عند الإغلاق جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات
اليوم الخميس، مع هدوء تداولات الأسواق المالية في ظل إغلاق بورصات هونج كونج وأستراليا ونيوزيلندا بسبب عطلة عيد الميلاد.
وصعد مؤشر“نيكي” في نهاية الجلسة بنسبة 1.1% أو 437 نقطة عند 39568 نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا“توبكس” بنسبة 1.2% إلى 2766 نقطة.
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وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات 1.7 نقطة أساس إلى 1.09%، بينما انخفض الين 0.1% إلى 157.38 مقابل الدولار.
وأغلق سهم كل من شركتي صناعة السيارات اليابانيتين“نيسان” و”هوندا” على ارتفاع بنسبة 6.6% و3.85% على التوالي، مع التفاؤل بمحادثات رسمية للاندماج بينهما.
يأتي هذا بعد يوم من صدور تقرير لوكالة“رويترز” يفيد بأن البلاد تستعد لموازنة قياسية تبلغ 735 مليار دولار للسنة المالية التي تبدأ في أبريل، مع زيادة نفقات الضمان الاجتماعي وخدمة الدين.
المصدر:
MENAFN26122024000202011048ID1109031041
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