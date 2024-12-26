ارتفاع الأسهم اليابانية بأكثر من 1% عند الإغلاق جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في اليوم الخميس، مع هدوء تداولات الأسواق المالية في ظل إغلاق بورصات هونج كونج وأستراليا ونيوزيلندا بسبب عطلة عيد الميلاد.

وصعد مؤشر“نيكي” في نهاية الجلسة بنسبة 1.1% أو 437 نقطة عند 39568 نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا“توبكس” بنسبة 1.2% إلى 2766 نقطة.

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وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات 1.7 نقطة أساس إلى 1.09%، بينما انخفض الين 0.1% إلى 157.38 مقابل الدولار.

وأغلق سهم كل من شركتي صناعة السيارات اليابانيتين“نيسان” و”هوندا” على ارتفاع بنسبة 6.6% و3.85% على التوالي، مع التفاؤل بمحادثات رسمية للاندماج بينهما.

يأتي هذا بعد يوم من صدور تقرير لوكالة“رويترز” يفيد بأن البلاد تستعد لموازنة قياسية تبلغ 735 مليار دولار للسنة المالية التي تبدأ في أبريل، مع زيادة نفقات الضمان الاجتماعي وخدمة الدين.

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