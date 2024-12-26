مسؤولون أمنيون إسرائيليون: قدرة إنتاج الحوثييين للصواريخ مثيرة للقلق

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل/PNN- نقل
موقع "واللا" الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إنه يجب شن هجوم رابع على أهداف الحوثيين في اليمن، وأضافوا، "نفوذ الإيرانيين على الحوثيين تراجع في الآونة الأخيرة، لكن الحوثيين يعملون بشكل مستقل ضد إسرائيل".
وتابع الموقع نقلا عن المصادر الأمنية أن، "الحوثيين يظهرون قدرة على إنتاج الصواريخ تثير قلق المؤسسة الأمنية بشكل كبير". وقالوا، "الفجوة الاستخباراتية التي نشأت منذ سنوات عديدة تحتاج إلى تقليص، ومن الصعب اختيار أهداف نوعية من شأنها ردع الحوثيين في اليمن".
وجاء في التقرير أنه، "لا يزال هناك جدل حول اختيار أهداف وطنية أو أهداف للحوثيين أو البحث عن أهداف عسكرية كلاسيكية من أجل تقويض قوة الحوثيين".
وأمس الأربعاء، أفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان11" أن الجيش الإسرائيلي يدرس إمكانية شن هجوم رابع على اليمن وذلك في ظل تصاعد المواجهة مع جماعة أنصار الله.
وصباح أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض منظومة الدفاع الجوية صاروخا أطلق من اليمن بعد أن دوت صافرات الإنذار في "تل أبيب" الكبرى ومحيطها.
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