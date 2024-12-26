مسؤولون أمنيون إسرائيليون: قدرة إنتاج الحوثييين للصواريخ مثيرة للقلق

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/PNN- موقع "واللا" الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إنه يجب شن هجوم رابع على أهداف الحوثيين في اليمن، وأضافوا، "نفوذ الإيرانيين على الحوثيين تراجع في الآونة الأخيرة، لكن الحوثيين يعملون بشكل مستقل ضد إسرائيل".

وتابع الموقع نقلا عن المصادر الأمنية أن، "الحوثيين يظهرون قدرة على إنتاج الصواريخ تثير قلق المؤسسة الأمنية بشكل كبير". وقالوا، "الفجوة الاستخباراتية التي نشأت منذ سنوات عديدة تحتاج إلى تقليص، ومن الصعب اختيار أهداف نوعية من شأنها ردع الحوثيين في اليمن".

وجاء في التقرير أنه، "لا يزال هناك جدل حول اختيار أهداف وطنية أو أهداف للحوثيين أو البحث عن أهداف عسكرية كلاسيكية من أجل تقويض قوة الحوثيين".

وأمس الأربعاء، أفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان11" أن الجيش الإسرائيلي يدرس إمكانية شن هجوم رابع على اليمن وذلك في ظل تصاعد المواجهة مع جماعة أنصار الله.

وصباح أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض منظومة الدفاع الجوية صاروخا أطلق من اليمن بعد أن دوت صافرات الإنذار في "تل أبيب" الكبرى ومحيطها.