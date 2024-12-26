مذيعة أخبار سقطت في واد عميق بجورجيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تعرضت كارول سبارج، مذيعة الأخبار في قناة WSB-TV بجورجيا، لحادث خطير أثناء رحلة سيرها في غابة تشاتاهوتشي الوطنية، حيث سقطت في واد شديد الانحدار، مما استدعى تدخل فرق الإنقاذ لتنفيذ عملية إنقاذ معقدة.
كانت سبارج، التي أمضت ما يقرب من ثلاثة عقود في القناة، تقوم بنزهة مع صديقها عندما تعثرت قدمها بصخرة، لتسقط في الوادي وتتعرض لكسر ثلاثي في كاحلها. وفي ظل بعد الموقع، تعذر على صديقها طلب المساعدة، إلى أن وصل متجول آخر وساعد في التواصل مع خدمات الطوارئ.
تحركت فرق الطوارئ في مقاطعة هابيرشام إلى الموقع بعد قطع مسافة ميلين على الأقدام. وبسبب الطبيعة الوعرة للمكان، استخدموا الحبال وطائرة هليكوبتر لإنقاذ سبارج، في عملية هي الأولى من نوعها في منطقة شلالات بانثر كريك.
نُقلت المذيعة جواً لمسافة 3.6 ميل قبل وصولها إلى المستشفى، حيث خضعت لجراحة تضمنت تثبيت كاحلها بثمانية مسامير ولوحة معدنية.
لبنان 24
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