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مذيعة أخبار سقطت في واد عميق بجورجيا

12/26/2024 3:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعرضت كارول سبارج، مذيعة الأخبار في قناة WSB-TV بجورجيا، لحادث خطير أثناء رحلة سيرها في غابة تشاتاهوتشي الوطنية، حيث سقطت في واد شديد الانحدار، مما استدعى تدخل فرق الإنقاذ لتنفيذ عملية إنقاذ معقدة.

كانت سبارج، التي أمضت ما يقرب من ثلاثة عقود في القناة، تقوم بنزهة مع صديقها عندما تعثرت قدمها بصخرة، لتسقط في الوادي وتتعرض لكسر ثلاثي في كاحلها. وفي ظل بعد الموقع، تعذر على صديقها طلب المساعدة، إلى أن وصل متجول آخر وساعد في التواصل مع خدمات الطوارئ.
تحركت فرق الطوارئ في مقاطعة هابيرشام إلى الموقع بعد قطع مسافة ميلين على الأقدام. وبسبب الطبيعة الوعرة للمكان، استخدموا الحبال وطائرة هليكوبتر لإنقاذ سبارج، في عملية هي الأولى من نوعها في منطقة شلالات بانثر كريك.
نُقلت المذيعة جواً لمسافة 3.6 ميل قبل وصولها إلى المستشفى، حيث خضعت لجراحة تضمنت تثبيت كاحلها بثمانية مسامير ولوحة معدنية.

لبنان 24

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