أجواء باردة نسبيًا الخميس وانخفاض على الحرارة الجمعة

(MENAFN
- Amman Net) تنخفض درجات الحرارة قليلاً؛ اليوم الخميس ويكون الطقس باردا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، انخفاض آخر على درجات الحرارة؛ ليصبح الطقس باردا نسبيًا وغائما جزئيا في أغلب المناطق، وهناك فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من البادية الشمالية الشرقية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
ويكون الطقس السبت، باردا نسبيًا وغائما جزئيًا في أغلب المناطق، وهناك فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وترتفع الأحد، درجات الحرارة قليلاً؛ ويكون الطقس باردا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى جنوبية غربية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 16 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 5، وفي مرتفعات الشراة 14 - 3, وفي مناطق البادية 19 - 4، وفي مناطق السهول 17 - 6, وفي الأغوار الشمالية 22 - 11, وفي الأغوار الجنوبية 24 - 12, وفي البحر الميت 23 - 12، وفي خليج العقبة 23 - 11 درجة مئوية.
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