الاحتلال يستجوب شبانا ويقتحم بلدات جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل /PNN-استجوبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شبانا، واقتحمت عدة بلدات جنوب الخليل.
وقالت مصادر أمنية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حلحول شمالا، وفتشت
منازل، وعبثت بمحتوياتها، واعتدت على مركبات المواطنين، واحتجزت اكثر من 15 شابا، وحققت معهم ميدانيا، قبل الافراج عنهم.
وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اقتحمت بلدة بني نعيم شرقا، وتمركزت في منطقة المسعورة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وفي السياق، تواصل قوات الاحتلال اغلاقها لمداخل بلدات وقرى ومخيمات ومداخل مدينة الخليل بالبوابات الحديدية، وشددت من إجراءاتها في البلدة القديمة، ومحيط الحرم الإبراهيمي.
ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مفرق بيت عينون شرق الخليل، وفتشت المركبات الداخلة الى مدينة الخليل، واغلاق مداخل بلدة السموع جنوب الخليل.
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