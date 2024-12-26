العثور على جثة في تجويف عجلة طائرة بعد هبوطها في هاواي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت شركة "يونايتد إيرلاينز" أمس الأربعاء، إنها عثرت على جثة في تجويف عجلة طائرة نفاثة بعد هبوطها في جزيرة ماوي في هاواي.وعُثر على الجثة في إحدى المقصورات التي تحتوي على عجلات هبوط الطائرة عندما هبطت الرحلة 202 التابعة لشركة يونايتد إيرلاينز من مطار شيكاغو أوهير الدولي في مطار كاهولوي بعد ظهر الثلاثاء الماضي، وفقا لموقع شركة الطيران على الإنترنت.

ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول الشخص المتوفى.



وقالت الشركة "لم يكن من الممكن الوصول إلى تجويف العجلة إلا من خارج الطائرة. في هذا الوقت، ليس من الواضح كيف أو متى وصل الشخص إلى تجويف العجلة".

وفي هذا السياق، قال بيان خطوط "يونايتد إيرلاينز" الجوية، إن "يونايتد تعمل مع سلطات إنفاذ القانون في التحقيق".



كما تحقق إدارة شرطة ماوي، لكنها لم تفصح عن أي تفاصيل.



وقال مسؤولون بالولاية إن العمليات في المطار كانت طبيعية ولم تتأثر بهذا الحادث.

RT