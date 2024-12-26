Thursday, 26 December 2024 07:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العثور على جثة في تجويف عجلة طائرة بعد هبوطها في هاواي

12/26/2024 1:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت شركة "يونايتد إيرلاينز" أمس الأربعاء، إنها عثرت على جثة في تجويف عجلة طائرة نفاثة بعد هبوطها في جزيرة ماوي في هاواي.
وعُثر على الجثة في إحدى المقصورات التي تحتوي على عجلات هبوط الطائرة عندما هبطت الرحلة 202 التابعة لشركة يونايتد إيرلاينز من مطار شيكاغو أوهير الدولي في مطار كاهولوي بعد ظهر الثلاثاء الماضي، وفقا لموقع شركة الطيران على الإنترنت.

ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول الشخص المتوفى.


وقالت الشركة "لم يكن من الممكن الوصول إلى تجويف العجلة إلا من خارج الطائرة. في هذا الوقت، ليس من الواضح كيف أو متى وصل الشخص إلى تجويف العجلة".

وفي هذا السياق، قال بيان خطوط "يونايتد إيرلاينز" الجوية، إن "يونايتد تعمل مع سلطات إنفاذ القانون في التحقيق".


كما تحقق إدارة شرطة ماوي، لكنها لم تفصح عن أي تفاصيل.


وقال مسؤولون بالولاية إن العمليات في المطار كانت طبيعية ولم تتأثر بهذا الحادث.

RT

MENAFN26122024000208011052ID1109030704

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث