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وفاة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي بالقرب من مثلث رم

12/26/2024 1:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير عبر تقريرها المروري اليومي بوقوع حادث تصادم بين مركبتين أمس الأربعاء على الطريق الصحراوي بالقرب من مثلث رم باتجاه عمان ، حيث نتج عن الحادث وفاة أحد سائقي المركبات .
وبحسب التقرير المروري فإن سبب الحادث كان عدم تقيد أحد السائقين بأولويات المرور .








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