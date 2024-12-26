وفاة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي بالقرب من مثلث رم
التاريخ
12/26/2024 1:10:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت إدارة السير عبر تقريرها المروري اليومي بوقوع حادث تصادم بين مركبتين أمس الأربعاء على الطريق الصحراوي بالقرب من مثلث رم باتجاه عمان ، حيث نتج عن الحادث وفاة أحد سائقي المركبات .
وبحسب التقرير المروري فإن سبب الحادث كان عدم تقيد أحد السائقين بأولويات المرور .
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