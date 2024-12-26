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5 شهداء و20 مصابا بقصف الاحتلال منزلا بحي الزيتون بغزة

12/26/2024 12:08:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون، مساء الأربعاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي الزيتون في مدينة غزة.


وقال مراسل "وفا " إن طيران الاحتلال قصف منزلاً لعائلة دلول في حي الزيتون في مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 5 فلسطينيين، وإصابة 20 آخرين.


كما أصيب 10 فلسطينيين في قصف الاحتلال شقة سكنية في منطقة أبو إسكنر في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.


وكانت مصادر طبية قد أعلنت ، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 45,361، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.


وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 107,803 جرحى، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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