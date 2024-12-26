5 شهداء و20 مصابا بقصف الاحتلال منزلا بحي الزيتون بغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون، مساء الأربعاء، في الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي الزيتون في مدينة غزة.



وقال مراسل "وفا " إن طيران الاحتلال قصف منزلاً لعائلة دلول في حي الزيتون في مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 5 فلسطينيين، وإصابة 20 آخرين.



كما أصيب 10 فلسطينيين في قصف الاحتلال شقة سكنية في منطقة أبو إسكنر في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.



وكانت مصادر طبية قد أعلنت ، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 45,361، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.



وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 107,803 جرحى، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.