Thursday, 26 December 2024 07:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ينطق الشهادتين.. راكب يوثق اللحظات الأخيرة قبل سقوط الطائرة الأذربيجانية

12/26/2024 12:08:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بعد حادث سقوط طائرة أذربيجان، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اللحظات الأخيرة للطائرة قبل تحطمها في كازاخستان.
وظهر في الفيديو أحد الركاب وهو يصور نفسه عن طريق "السيلفي" ويردد "الله أكبر.. الله أكبر" وينطق الشهادتين، قبل أن يظهر بعض ركاب الطائرة الآخرين وهم في حالة من الرعب والذعر، ويترقبون هبوط الطائرة التي تحطمت لاحقاً.
أما المفاجأة فهي أن الراكب الذي كان يردد الشهادتين نجا بالفعل من الحادث.
وقد أسفر تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية في كازاخستان عن مقتل 38 شخصاً، وفق ما أعلن نائب رئيس الوزراء الكازاخستاني كانات بوزومباييف في تصريح لوسائل إعلام.
وقال بوزومباييف خلال اجتماع إن "الوضع ليس جيداً، 38 قتيلاً".

سكاي نيوز عربية

MENAFN26122024000208011052ID1109030602

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث