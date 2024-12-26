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النقل البري تعلن حاجتها للتعاقد مع مهندسين واداريين

12/26/2024 12:08:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت هيئة تنظيم النقل البري عن حاجتها لشراء خدمات الوظائف المبينة في الجدول ادناه بموجب عقد شراء خدمات لمدة سنة واحدة .

وتاليا تفاصيل الوظائف وشروط اشغالها :










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