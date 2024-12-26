النقل البري تعلن حاجتها للتعاقد مع مهندسين واداريين
التاريخ
12/26/2024 12:08:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت هيئة تنظيم النقل البري عن حاجتها لشراء خدمات الوظائف المبينة في الجدول ادناه بموجب عقد شراء خدمات لمدة سنة واحدة .
وتاليا تفاصيل الوظائف وشروط اشغالها :
MENAFN26122024000208011052ID1109030599
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.