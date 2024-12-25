اختتام بطولة آسيا لرفع الأثقال للناشئين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 25 - 12 (كونا) -- اختتمت مساء اليوم الأربعاء بطولة آسيا لرفع الأثقال للشباب والشابات والناشئين والناشئات لرفع الأثقال والتي جرت منافساتها على مدار ستة أيام متتالية في العاصمة القطرية الدوحة.
وقام النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية رئيس الاتحاد القطري لرفع الأثقال محمد المانع ورئيس الاتحاد الدولي محمد جلود ورئيس الاتحاد السعودي والأمين العام للاتحاد الآسيوي محمد الحربي بتتويج الفائزين بجوائز الأفضل عقب ختام المنافسات.
وحصدت الهندية جيوشينا صبار جائزة أفضل رباعة في البطولة لفئة الشابات فيما نال الفيتنامي كي ديونج جائزة أفضل رباع لفئة الشباب ونالت تشن قوانلينج من الصين تايبيه جائزة أفضل رباعة لفئة الناشئات بينما حصد الرباع التركماني ماياكوب شاهزادبك لقب أفضل رباع لفئة الناشئين.
وحصلت السعودية على جائزة أفضل منتخب على مستوى الشباب متفوقة على فيتنام الثانية وأوزبكستان الثالثة بينما حققت إيران جائزة أفضل منتخب على مستوى الناشئين متفوقة على أوزبكستان الثانية والسعودية الثالثة فيما جمعت كازاخستان جائزتي أفضل منتخب على مستوى الشابات والناشئات.
وشهد اليوم الختامي منافسات قوية ففي وزن فوق 87 كج لفئة الشابات أحرزت الرباعة الكورية الجنوبية هيبين يو ثلاث ميداليات ذهبية في المجموع بوزن إجمالي قدره 231 كج فيما نالت الهندية مايبام مارتيما ديفي ميداليتين فضيتين في المجموع بوزن إجمالي قدره 225 كج وفي (النتر) بعدما رفعت ثقلا قدره 129 كج وميدالية برونزية في (الخطف) بعدما رفعت ثقلا قدره 96 كج.
بينما حصلت الفيتنامية تران ثي هين ميداليتين برونزيتين في المجموع بوزن إجمالي قدره 220 كج وفي (النتر) بعدما رفعت ثقلا قدره 126 كج وأخيرا حصدت الإيرانية سارة صفافيردي ميدالية فضية في (الخطف) بعدما رفعت ثقلا قدره 97 كج.
وفي وزن فوق 81 كج لفئة الناشئات حصدت الرباعة الكورية الجنوبية هيون لي ثلاث ميداليات ذهبية في المجموع بوزن إجمالي قدره 227 كج بينما حققت الرباعة الفيتنامية تران ثي هين ثلاث ميداليات فضية في المجموع بوزن إجمالي قدره 220 كج وفي (النتر) بعدما رفعت ثقلا قدره 126 كج وفي (الخطف) بعدما رفعت ثقلا قدره 94 كج.
فيما حصلت سو شينغ سي من الصين تايبيه على ميداليتين برونزييتن في المجموع بوزن إجمالي قدره 207 كج وفي (النتر) بعدما رفعت ثقلا قدره 122 كج ونالت الرباعة الإيرانية سيده معصومه حسيني ميدالية برونزية في (الخطف) بعد رفعها ثقلا قدره 86 كج.
أما في وزن فوق 109 كج لفئة الشباب فأحرز الرباع العراقي علي عمار ثلاث ميداليات ذهبية في المجموع بوزن إجمالي قدره 406 كج وفي (النتر) بعد أن رفع ثقلا قدره 226 كج وفي (الخطف) بعدما رفع ثقلا قدره 180 كج.
فيما نال الإيراني حميد محمدي ثلاث ميداليات فضية في المجموع بوزن إجمالي قدره 402 كج وفي (النتر) بعد أن رفع ثقلا قدره 225 كج وفي (الخطف) بعدما رفع ثقلا قدره 177 كج بينما نال الأوزبكي أوليم أوماديلو ثلاث ميداليات برونزية في المجموع بوزن إجمالي قدره 361 كج وفي (النتر) بعد أن رفع ثقلا قدره 205 كج وفي (الخطف) بعدما رفع ثقلا قدره 156 كج.
وفي منافسات وزن فوق 102 كج لفئة الناشئين توج الرباع الأوزبكي أوليم أوماديلو بثلاث ميداليات ذهبية في المجموع بوزن إجمالي قدره 361 كج وفي (النتر) بعد أن رفع ثقلا قدره 205 كج وفي (الخطف) بعدما رفع ثقلا قدره 156 كج بينما حقق كي غوان تينغ من الصين تايبيه ثلاث ميداليات فضية في المجموع بوزن إجمالي قدره 336 كج وفي (النتر) بعد أن رفع ثقلا قدره 193 كج وفي (الخطف) بعدما رفع ثقلا قدره 143 كج.
بينما نال الكازاخستاني سمرقان ساجينبك ثلاث ميداليات برونزية في المجموع بوزن إجمالي قدره 324 كج وفي (النتر) بعد أن رفع ثقلا قدره 182 كج وفي (الخطف) بعدما رفع ثقلا قدره 142 كج. (النهاية)
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