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اختتام بطولة آسيا لرفع الأثقال للناشئين

12/25/2024 11:32:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 25 - 12 (كونا) -- اختتمت مساء اليوم الأربعاء بطولة آسيا لرفع الأثقال للشباب والشابات والناشئين والناشئات لرفع الأثقال والتي جرت منافساتها على مدار ستة أيام متتالية في العاصمة القطرية الدوحة.
وقام النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية رئيس الاتحاد القطري لرفع الأثقال محمد المانع ورئيس الاتحاد الدولي محمد جلود ورئيس الاتحاد السعودي والأمين العام للاتحاد الآسيوي محمد الحربي بتتويج الفائزين بجوائز الأفضل عقب ختام المنافسات.
وحصدت الهندية جيوشينا صبار جائزة أفضل رباعة في البطولة لفئة الشابات فيما نال الفيتنامي كي ديونج جائزة أفضل رباع لفئة الشباب ونالت تشن قوانلينج من الصين تايبيه جائزة أفضل رباعة لفئة الناشئات بينما حصد الرباع التركماني ماياكوب شاهزادبك لقب أفضل رباع لفئة الناشئين.
وحصلت السعودية على جائزة أفضل منتخب على مستوى الشباب متفوقة على فيتنام الثانية وأوزبكستان الثالثة بينما حققت إيران جائزة أفضل منتخب على مستوى الناشئين متفوقة على أوزبكستان الثانية والسعودية الثالثة فيما جمعت كازاخستان جائزتي أفضل منتخب على مستوى الشابات والناشئات.
وشهد اليوم الختامي منافسات قوية ففي وزن فوق 87 كج لفئة الشابات أحرزت الرباعة الكورية الجنوبية هيبين يو ثلاث ميداليات ذهبية في المجموع بوزن إجمالي قدره 231 كج فيما نالت الهندية مايبام مارتيما ديفي ميداليتين فضيتين في المجموع بوزن إجمالي قدره 225 كج وفي (النتر) بعدما رفعت ثقلا قدره 129 كج وميدالية برونزية في (الخطف) بعدما رفعت ثقلا قدره 96 كج.
بينما حصلت الفيتنامية تران ثي هين ميداليتين برونزيتين في المجموع بوزن إجمالي قدره 220 كج وفي (النتر) بعدما رفعت ثقلا قدره 126 كج وأخيرا حصدت الإيرانية سارة صفافيردي ميدالية فضية في (الخطف) بعدما رفعت ثقلا قدره 97 كج.
وفي وزن فوق 81 كج لفئة الناشئات حصدت الرباعة الكورية الجنوبية هيون لي ثلاث ميداليات ذهبية في المجموع بوزن إجمالي قدره 227 كج بينما حققت الرباعة الفيتنامية تران ثي هين ثلاث ميداليات فضية في المجموع بوزن إجمالي قدره 220 كج وفي (النتر) بعدما رفعت ثقلا قدره 126 كج وفي (الخطف) بعدما رفعت ثقلا قدره 94 كج.
فيما حصلت سو شينغ سي من الصين تايبيه على ميداليتين برونزييتن في المجموع بوزن إجمالي قدره 207 كج وفي (النتر) بعدما رفعت ثقلا قدره 122 كج ونالت الرباعة الإيرانية سيده معصومه حسيني ميدالية برونزية في (الخطف) بعد رفعها ثقلا قدره 86 كج.
أما في وزن فوق 109 كج لفئة الشباب فأحرز الرباع العراقي علي عمار ثلاث ميداليات ذهبية في المجموع بوزن إجمالي قدره 406 كج وفي (النتر) بعد أن رفع ثقلا قدره 226 كج وفي (الخطف) بعدما رفع ثقلا قدره 180 كج.
فيما نال الإيراني حميد محمدي ثلاث ميداليات فضية في المجموع بوزن إجمالي قدره 402 كج وفي (النتر) بعد أن رفع ثقلا قدره 225 كج وفي (الخطف) بعدما رفع ثقلا قدره 177 كج بينما نال الأوزبكي أوليم أوماديلو ثلاث ميداليات برونزية في المجموع بوزن إجمالي قدره 361 كج وفي (النتر) بعد أن رفع ثقلا قدره 205 كج وفي (الخطف) بعدما رفع ثقلا قدره 156 كج.
وفي منافسات وزن فوق 102 كج لفئة الناشئين توج الرباع الأوزبكي أوليم أوماديلو بثلاث ميداليات ذهبية في المجموع بوزن إجمالي قدره 361 كج وفي (النتر) بعد أن رفع ثقلا قدره 205 كج وفي (الخطف) بعدما رفع ثقلا قدره 156 كج بينما حقق كي غوان تينغ من الصين تايبيه ثلاث ميداليات فضية في المجموع بوزن إجمالي قدره 336 كج وفي (النتر) بعد أن رفع ثقلا قدره 193 كج وفي (الخطف) بعدما رفع ثقلا قدره 143 كج.
بينما نال الكازاخستاني سمرقان ساجينبك ثلاث ميداليات برونزية في المجموع بوزن إجمالي قدره 324 كج وفي (النتر) بعد أن رفع ثقلا قدره 182 كج وفي (الخطف) بعدما رفع ثقلا قدره 142 كج. (النهاية)

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