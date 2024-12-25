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وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة 2ر4 مليون دولار خلال 2024

12/25/2024 11:32:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 25 - 12 (كونا)-- قدمت وكالة بيت مال القدس الشريف اليوم الأربعاء تقرير حصيلة إنجازاتها وتدخلاتها الإنسانية في المدينة المقدسة لعام 2024 والتي بلغت قيمتها الإجمالية 2ر4 مليون دولار أمريكي وذلك رغم التحديات الأمنية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها القدس.
وقال المدير المكلف بتسيير الوكالة سالم الشرقاوي في مؤتمر صحفي إن 35 بالمئة من ميزانية المشاريع خصصت لقطاع المساعدة الاجتماعية والتنمية البشرية للتخفيف من آثار فقدان العمل وصعوبة حركة البضائع في ظل إغلاقات مستمرة وتأثيرات الحرب في غزة.
وأوضح الشرقاوي أن الوكالة تعتمد في تدخلاتها في المدينة المقدسة على تقارير مرصد (الرباط) التابع لها لتحديد القطاعات الأكثر احتياجا للدعم مع التركيز على تحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية للمقدسيين ودعم صمودهم.
وأضاف أن الوكالة تركز على دعم القطاعات الصحية والتعليمية التي تحتاج إلى تعزيز خدماتها لاستيعاب الطلب المتزايد كما تسعى إلى تطوير خطط إنعاش خاصة للتجارة والسياحة في المدينة المقدسة.
وأكد أن الوكالة التي تعمل في انسجام تام مع مؤسسات الشرعية الفلسطينية وهيئات الوصاية الأردنية الهاشمية ملتزمة بإدارة أموال الدعم بشفافية تامة حيث توجه المساهمات بالكامل إلى المشاريع دون اقتطاعات مع نشر التقارير السنوية المحاسبية على موقعها الرسمي. (النهاية)

م ري / م م ج




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