وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة 2ر4 مليون دولار خلال 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرباط - 25 - 12 (كونا)-- قدمت وكالة بيت مال القدس الشريف اليوم الأربعاء تقرير حصيلة إنجازاتها وتدخلاتها الإنسانية في المدينة المقدسة لعام 2024 والتي بلغت قيمتها الإجمالية 2ر4 مليون دولار أمريكي وذلك رغم التحديات الأمنية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها القدس.
وقال المدير المكلف بتسيير الوكالة سالم الشرقاوي في مؤتمر صحفي إن 35 بالمئة من ميزانية المشاريع خصصت لقطاع المساعدة الاجتماعية والتنمية البشرية للتخفيف من آثار فقدان العمل وصعوبة حركة البضائع في ظل إغلاقات مستمرة وتأثيرات الحرب في غزة.
وأوضح الشرقاوي أن الوكالة تعتمد في تدخلاتها في المدينة المقدسة على تقارير مرصد (الرباط) التابع لها لتحديد القطاعات الأكثر احتياجا للدعم مع التركيز على تحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية للمقدسيين ودعم صمودهم.
وأضاف أن الوكالة تركز على دعم القطاعات الصحية والتعليمية التي تحتاج إلى تعزيز خدماتها لاستيعاب الطلب المتزايد كما تسعى إلى تطوير خطط إنعاش خاصة للتجارة والسياحة في المدينة المقدسة.
وأكد أن الوكالة التي تعمل في انسجام تام مع مؤسسات الشرعية الفلسطينية وهيئات الوصاية الأردنية الهاشمية ملتزمة بإدارة أموال الدعم بشفافية تامة حيث توجه المساهمات بالكامل إلى المشاريع دون اقتطاعات مع نشر التقارير السنوية المحاسبية على موقعها الرسمي. (النهاية)
م ري / م م ج
MENAFN25122024000071011013ID1109030515
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