MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بصراحة‭ ‬شديدة‭ ‬لا‭ ‬ألوم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬استاء‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬الجوائز‭ (‬لو‭ ‬كانت‭ ‬فعلا‭ ‬من‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬إنها‭ ‬القناة‭ ‬الرسمية‭ ‬لمملكتنا‭ ‬الغالية‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬اتضحت‭ ‬الأمور‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الفنان‭ ‬الغيور‭ ‬على‭ ‬سمعة‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬والذي‭ ‬يعمل‭ ‬فيه‭. ‬ولكن‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفروض‭ ‬ان‭ ‬يظهر‭ ‬هذا‭ ‬التوضيح‭ ‬من‭ ‬قسم‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الأول،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬نطالب‭ ‬فيه‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬بعيد‭ ‬بوجود‭ ‬قسم‭ ‬للعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬قوي‭ ‬ومباشر‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الوزارات‭ ‬الحكومية‭ ‬وخصوصا‭ ‬الخدماتية‭ ‬يرد‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الشكاوى‭ ‬أو‭ ‬الاستفسارات‭ ‬التي‭ ‬يطرحها‭ ‬المواطنون‭ ‬أو‭ ‬الصحفيون‭ ‬عبر‭ ‬جميع‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬زمننا‭ ‬الحالي،‭ ‬حيث‭ ‬وصول‭ ‬الشكاوى‭ ‬عبر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القنوات‭ ‬المرئية،‭ ‬فليس‭ ‬من‭ ‬واجب‭ ‬الفنان‭ ‬حسن‭ ‬محمد‭ ‬أو‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬شكاوى‭ ‬الناس‭ ‬بل‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬صميم‭ ‬واجب‭ ‬قسم‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة،‭ ‬جفت‭ ‬اقلامنا‭ ‬ونحن‭ ‬نكتب‭ ‬عن‭ ‬مشاكل‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬الصحف‭ ‬ولم‭ ‬يرد‭ ‬علينا‭ ‬أحد‭ ‬فجاء‭ ‬عصر‭ ‬السوشل‭ ‬ميديا‭ ‬ليظهر‭ ‬لكم‭ ‬مدى‭ ‬ضعف‭ ‬قسم‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الوزارات‭ (‬لا‭ ‬اتكلم‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الاعلام‭ ‬فقط‭ ‬بل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬الحكومية‭) ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تبالي‭ ‬بما‭ ‬يكتب‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬بعيد،‭ ‬لذلك‭ ‬اتمنى‭ ‬ان‭ ‬أزمة‭ ‬فطيرة‭ ‬الفلافل‭ ‬الاخيرة‭ ‬تكون‭ ‬عبرة‭ ‬لجميع‭ ‬الوزارات‭ (‬ردوا‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬ووضحوا‭ ‬لهم‭ ‬وحلوا‭ ‬مشاكلهم‭ ‬يرحمكم‭ ‬الله‭). ‬ولا‭ ‬تجعلني‭ ‬أصرخ‭ ‬كعادتي‭ ‬من‭ ‬سنين‭ ‬وأقول‭ (‬هي‭ ‬خاربة‭ ‬خاربة‭).‬

اما‭ ‬عن‭ ‬المسابقة‭ ‬فهي‭ ‬ليست‭ ‬بخاطئة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬لكل‭ ‬مهرجان‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬رعاة‭ (‬سبونسر‭)‬،‭ ‬لرعاية‭ ‬وانجاح‭ ‬المهرجان‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التبرعات‭ ‬المالية

وإضافة‭ ‬نكهة‭ ‬خاصة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الجوائز‭ ‬العينية،‭ ‬ومن‭ ‬حق‭ ‬اي‭ (‬راعٍ‭) ‬ان‭ ‬يعلن‭ ‬عن‭ ‬محله‭ ‬أو‭ ‬شركته‭ ‬أو‭ ‬بنكه‭ ‬أو‭..‬أو‭..‬أو،‭ ‬وعلى‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬وضع‭ ‬الضوابط‭ ‬لتصوير‭ ‬اي‭ ‬إعلان‭ ‬بما‭ ‬يناسب‭ ‬العادات‭ ‬والقوانين،‭ ‬أهمها‭ ‬ان‭ ‬يعلن‭ ‬المعلن‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬تصوير‭ ‬المسابقة‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬الفلانية‭ ‬او‭ ‬المطعم‭ ‬الفلاني‭ ‬او‭ ‬الفندق‭ ‬الفلاني‭ ‬لكي‭ ‬يعلم‭ ‬المتسابق‭ ‬والجمهور‭ ‬جهة‭ ‬المسابقة‭ ‬ويتوقع‭ ‬الجائزة‭ ‬ولا‭ ‬ينصدم‭ ‬منها‭. ‬وهذا‭ ‬سبب‭ ‬اللبس‭ ‬الذي‭ ‬حدث‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬الناس‭ ‬جهة‭ ‬المسابقة‭. ‬أتمنى‭ ‬كما‭ ‬قلت‭ ‬سابقا‭ ‬ان‭ ‬نستفيد‭ ‬جميعا‭ ‬من‭ ‬الفلافل‭ ‬اقصد‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬مسابقة‭ ‬فطيرة‭ ‬الفلافل‭ ‬لوضع‭ ‬ضوابط‭ ‬وقوانين‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يحمل‭ ‬مايكا‭ ‬وكاميرا‭ ‬لتصوير‭ ‬أي‭ ‬إعلان‭ ‬لأي‭ ‬جهة‭ ‬كانت‭ ‬مع‭ ‬احترامي‭ ‬الشديد‭ ‬لكل‭ ‬جهة‭ ‬ومطعم‭ ‬وخصوصا‭ ‬الفلافل‭ ‬والسمبوسة‭ ‬فهما‭ ‬عشقي‭ ‬وعشق‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬البحرينيين‭. ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يعلم‭ ‬الجميع‭ ‬أن‭ ‬مشكلتنا‭ ‬ليست‭ ‬مع‭ ‬الفلافل‭ ‬بل‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬ضوابط‭ ‬وقوانين‭ ‬للإعلان‭.‬