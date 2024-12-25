أزمة فطيرة الفلافل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
فطيرة الفلافل وما أدراك ما الفلافل؟ أحدث فيديو مسابقات جوائز الفلافل الكثير من اللغط والبلبلة في الفترة الأخيرة، حيث تأثر العديد من الناس من مستوى الجوائز في مسابقات القرية التراثية بمناسبة احتفالات العيد الوطني بعد ان افتكروا ان منظم المسابقات تلفزيون البحرين، فظهر الفنان المتميز الخلوق حسن محمد ليرد على كل منتقدي تلفزيون البحرين ويوضح بكل رقي وأدب بأن هذه المسابقة لا تخص تلفزيون البحرين بل محل لبيع الفلافل.
بصراحة شديدة لا ألوم كل من استاء من مستوى الجوائز (لو كانت فعلا من تلفزيون البحرين)، حيث إنها القناة الرسمية لمملكتنا الغالية ولكن بعد ذلك اتضحت الأمور عن طريق الفنان الغيور على سمعة تلفزيون البحرين والذي يعمل فيه. ولكن كان من المفروض ان يظهر هذا التوضيح من قسم العلاقات العامة في وزارة الإعلام من اليوم الأول، وهذا ما نطالب فيه منذ زمن بعيد بوجود قسم للعلاقات العامة قوي ومباشر في جميع الوزارات الحكومية وخصوصا الخدماتية يرد على كل الشكاوى أو الاستفسارات التي يطرحها المواطنون أو الصحفيون عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا في زمننا الحالي، حيث وصول الشكاوى عبر العديد من القنوات المرئية، فليس من واجب الفنان حسن محمد أو غيره من منتسبي وزارة الإعلام الرد على شكاوى الناس بل هذا من صميم واجب قسم العلاقات العامة، جفت اقلامنا ونحن نكتب عن مشاكل المواطنين في الصحف ولم يرد علينا أحد فجاء عصر السوشل ميديا ليظهر لكم مدى ضعف قسم العلاقات العامة في بعض الوزارات (لا اتكلم عن وزارة الاعلام فقط بل العديد من الوزارات الحكومية) التي لا تبالي بما يكتب في الصحافة منذ زمن بعيد، لذلك اتمنى ان أزمة فطيرة الفلافل الاخيرة تكون عبرة لجميع الوزارات (ردوا على الناس ووضحوا لهم وحلوا مشاكلهم يرحمكم الله). ولا تجعلني أصرخ كعادتي من سنين وأقول (هي خاربة خاربة).
اما عن المسابقة فهي ليست بخاطئة، حيث إن لكل مهرجان في العالم رعاة (سبونسر)، لرعاية وانجاح المهرجان عن طريق التبرعات المالية
وإضافة نكهة خاصة عن طريق الجوائز العينية، ومن حق اي (راعٍ) ان يعلن عن محله أو شركته أو بنكه أو..أو..أو، وعلى وزارة الإعلام وضع الضوابط لتصوير اي إعلان بما يناسب العادات والقوانين، أهمها ان يعلن المعلن في بداية تصوير المسابقة انه من الجهة الفلانية او المطعم الفلاني او الفندق الفلاني لكي يعلم المتسابق والجمهور جهة المسابقة ويتوقع الجائزة ولا ينصدم منها. وهذا سبب اللبس الذي حدث حيث لم يعرف الناس جهة المسابقة. أتمنى كما قلت سابقا ان نستفيد جميعا من الفلافل اقصد من أزمة مسابقة فطيرة الفلافل لوضع ضوابط وقوانين لكل من يحمل مايكا وكاميرا لتصوير أي إعلان لأي جهة كانت مع احترامي الشديد لكل جهة ومطعم وخصوصا الفلافل والسمبوسة فهما عشقي وعشق الكثير من البحرينيين. ويجب أن يعلم الجميع أن مشكلتنا ليست مع الفلافل بل مع عدم وجود ضوابط وقوانين للإعلان.
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