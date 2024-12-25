طلب نيابي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تضخم أسعار مواد البناء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





كشف‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬عن‭ ‬نيته‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬مناقشة‭ ‬عامة‭ ‬لاستيضاح‭ ‬سياسة‭ ‬الحكومة‭ ‬بشأن‭ ‬التضخم‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬مواد‭ ‬البناء‭ ‬وتأثيرها‭ ‬على‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬والتنموية،‭ ‬لافتا‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬طلب‭ ‬المناقشة‭ ‬العامة‭ ‬يتضمن‭ ‬سبعة‭ ‬محاور‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬مواد‭ ‬البناء،‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬الحلول‭ ‬الرامية‭ ‬نحو‭ ‬معالجتها‭ ‬بالسرعة‭ ‬المطلوبة،‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬الخطط‭ ‬البديلة‭ ‬عند‭ ‬إغلاق‭ ‬المحجر‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بنهاية‭ ‬2025‭ ‬وتأثيراته‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬البناء‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬محاور‭ ‬المناقشة‭ ‬تتضمن‭ ‬أيضا‭ ‬تقييم‭ ‬كفاية‭ ‬عدد‭ ‬الناقلات‭ ‬المستخدمة‭ ‬لنقل‭ ‬مواد‭ ‬البناء‭ ‬عبر‭ ‬الموانئ،‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬الخطوات‭ ‬المتخذة‭ ‬لزيادتها‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬وتحسين‭ ‬آلية‭ ‬التوريد‭ ‬للسوق‭ ‬المحلي،‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬التأثيرات‭ ‬الناجمة‭ ‬وراء‭ ‬شح‭ ‬مواد‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬والحكومية‭ ‬الحالية‭ ‬والخطط‭ ‬البديلة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬اتخاذها،‭ ‬ودور‭ ‬المبادرات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬مواد‭ ‬البناء‭.‬

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