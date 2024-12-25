وزارة العمل تقيم الحفل الثاني لتكريم المواطنين العاملين في المهن ومجالات العمل عالية الخطورة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أقامت وزارة العمل، أمس الأربعاء، الحفل الثاني لتكريم المواطنين العاملين في المهن ومجالات العمل عالية الخطورة، في إطار تنفيذ مبادرة «من أجلكم»، التي تشرف عليها وزارة العمل ضمن الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا)، وذلك بحضور يوسف بن عبد الحسين خلف، وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة، وسمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة، وكيل وزارة العمل، واللواء محمد بن دينه، مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية، المشرف العام على المكتب التنفيذي للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا)، إلى جانب عدد من المدعوين.
وبهذه المناسبة، أكد يوسف بن عبد الحسين خلف، وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة، حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على حماية العمال وتأمين سلامتهم من منطلق التزامها بمبادئ حقوق الإنسان في توفير بيئة عمل آمنة وصحية، لافتاً إلى أن الحكومة تقدر جهود وتضحيات السواعد الوطنية المخلصة العاملة في المهن ومجالات العمل عالية الخطورة والصعبة في القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، أشاد الوزير بالخطة الوطنية «بحريننا» التي أطلقها الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية، رئيس لجنة المتابعة الوزارية لتنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا» مشيراً إلى أن مبادرة «من أجلكم» لتكريم العمال في المهن الخطرة جاءت لتبرز جهود وعطاءات القوى العاملة الوطنية المخلصة، مؤكداً أن مزاولة هذه المهن بالرغم من الخطورة العالية المصاحبة لأداء تلك الأعمال، يعكس مدى تفاني السواعد الوطنية بتأصيل قيم المواطنة والولاء لهذا الوطن وقيادته الحكيمة في بيئات وظروف العمل المختلفة.
وخلال الحفل ألقى المهندس مصطفى عقيل الشيخ، مدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية بوزارة العمل، رئيس الفريق التنفيذي لمبادرة «من أجلكم» كلمة أكد فيها أن القوى العاملة الوطنية تحظى برعاية واهتمام بالغين من الحكومة، مؤكداً أن وزارة العمل مستمرة في تكثيف جهودها لتعزيز حماية القوى العاملة في المملكة بما يسهم في الحفاظ على الموارد البشرية وتعزيز بيئة العمل الآمنة والمستقرة.
وقام يوسف بن عبد الحسين خلف، وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة، بتكريم (25) مواطناً من العاملين في المهن ومجالات العمل عالية الخطورة الذين تم اختيارهم للتكريم في النسخة الثانية للحفل، متمنياً لهم المزيد من النجاح والتفوق في حياتهم المهنية.
ويأتي هذا الحفل لتكريم هذه الشريحة العمالية لتسليط الضوء على جهود السواعد الوطنية العاملة في المهن ومجالات العمل عالية الخطورة، وذلك ضمن مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، إلى جانب مبادرة الوزارة الأخرى «خبراء»، والتي تعد قاعدة بيانات وطنية للخبراء والمتخصصين البحرينيين في مختلف المجالات بهدف توثيق سيرهم العلمية والمهنية.
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