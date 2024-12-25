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وزارة العمل تقيم الحفل الثاني لتكريم المواطنين العاملين في المهن ومجالات العمل عالية الخطورة

12/25/2024 7:14:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬أقامت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬الحفل‭ ‬الثاني‭ ‬لتكريم‭ ‬المواطنين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المهن‭ ‬ومجالات‭ ‬العمل‭ ‬عالية‭ ‬الخطورة،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تنفيذ‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجلكم‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تشرف‭ ‬عليها‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬ضمن‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ (‬بحريننا‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬خلف،‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬بالوكالة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬واللواء‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دينه،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للإعلام‭ ‬والثقافة‭ ‬الأمنية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬المشرف‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ (‬بحريننا‭)‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدعوين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬خلف،‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬بالوكالة،‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬العمال‭ ‬وتأمين‭ ‬سلامتهم‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬التزامها‭ ‬بمبادئ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬آمنة‭ ‬وصحية،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬تقدر‭ ‬جهود‭ ‬وتضحيات‭ ‬السواعد‭ ‬الوطنية‭ ‬المخلصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المهن‭ ‬ومجالات‭ ‬العمل‭ ‬عالية‭ ‬الخطورة‭ ‬والصعبة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أشاد‭ ‬الوزير‭ ‬بالخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المتابعة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجلكم‮»‬‭ ‬لتكريم‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬المهن‭ ‬الخطرة‭ ‬جاءت‭ ‬لتبرز‭ ‬جهود‭ ‬وعطاءات‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬الوطنية‭ ‬المخلصة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬مزاولة‭ ‬هذه‭ ‬المهن‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬الخطورة‭ ‬العالية‭ ‬المصاحبة‭ ‬لأداء‭ ‬تلك‭ ‬الأعمال،‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬تفاني‭ ‬السواعد‭ ‬الوطنية‭ ‬بتأصيل‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬والولاء‭ ‬لهذا‭ ‬الوطن‭ ‬وقيادته‭ ‬الحكيمة‭ ‬في‭ ‬بيئات‭ ‬وظروف‭ ‬العمل‭ ‬المختلفة‭.‬

وخلال‭ ‬الحفل‭ ‬ألقى‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العمل،‭ ‬رئيس‭ ‬الفريق‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمبادرة‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجلكم‮»‬‭ ‬كلمة‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬الوطنية‭ ‬تحظى‭ ‬برعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬بالغين‭ ‬من‭ ‬الحكومة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تكثيف‭ ‬جهودها‭ ‬لتعزيز‭ ‬حماية‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬وتعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬الآمنة‭ ‬والمستقرة‭.‬

وقام‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬خلف،‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬بالوكالة،‭ ‬بتكريم‭ (‬25‭) ‬مواطناً‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المهن‭ ‬ومجالات‭ ‬العمل‭ ‬عالية‭ ‬الخطورة‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬اختيارهم‭ ‬للتكريم‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬للحفل،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬والتفوق‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬المهنية‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الحفل‭ ‬لتكريم‭ ‬هذه‭ ‬الشريحة‭ ‬العمالية‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬السواعد‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المهن‭ ‬ومجالات‭ ‬العمل‭ ‬عالية‭ ‬الخطورة،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬مبادرات‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مبادرة‭ ‬الوزارة‭ ‬الأخرى‭ ‬‮«‬خبراء‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬وطنية‭ ‬للخبراء‭ ‬والمتخصصين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬بهدف‭ ‬توثيق‭ ‬سيرهم‭ ‬العلمية‭ ‬والمهنية‭.‬

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