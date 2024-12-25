بحث العلاقات الأخوية بين البحرين وقطر

بحث العلاقات الأخوية بين البحرين وقطر
التاريخ
12/25/2024 7:14:03 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بمقر الوزارة أمس السيد سلطان بن علي الخاطر، سفير دولة قطر لدى مملكة البحرين.
وتم خلال اللقاء بحث مسار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وسبل تطوير التعاون الثنائي بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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