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بحث العلاقات الأخوية بين البحرين وقطر

12/25/2024 7:14:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬بمقر‭ ‬الوزارة‭ ‬أمس‭ ‬السيد‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬الخاطر،‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬مسار‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وسبل‭ ‬تطوير‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬طموحات‭ ‬وتطلعات‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬‮

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