السلطات السورية الجديدة تعلن إحراق نحو مليون حبة كبتاجون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دمشق‭ ‬ – ‭ (‬ا‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أحرقت‭ ‬السلطات‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المخدّرات‭ ‬منها‭ ‬نحو‭ ‬مليون‭ ‬من‭ ‬حبوب‭ ‬الكبتاجون‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تنتج‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬خلال‭ ‬حكم‭ ‬الرئيس‭ ‬المخلوع‭ ‬بشار‭ ‬الأسد،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدران‭ ‬أمنيان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭. ‬

وأفاد‭ ‬مصوّر‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأنّ‭ ‬عناصر‭ ‬أمن‭ ‬أشعلوا‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬كميات‭ ‬من‭ ‬القنب‭ ‬الهندي‭ ‬وصناديق‭ ‬من‭ ‬عقار‭ ‬الترامادول‭ ‬ونحو‭ ‬خمسين‭ ‬كيسا‭ ‬صغيرا‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬حبوب‭ ‬كبتاجون‭ ‬وردية‭ ‬اللون‭ ‬في‭ ‬باحة‭ ‬المربع‭ ‬الأمني‭ ‬للنظام‭ ‬السابق‭ ‬بدمشق‭. ‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭: ‬‮«‬قامت‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬التابعة‭ ‬للحكومة‭ ‬السورية‭ ‬الجديدة‭ ‬بالعثور‭ ‬على‭ ‬مستودع‭ ‬للمواد‭ ‬المخدرة‭ ‬أثناء‭ ‬تمشيط‭ ‬العاصمة‭ ‬دمشق‭ ‬وبالتحديد‭ ‬داخل‭ ‬المربع‭ ‬الامني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كفرسوسة‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬ثانٍ‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬أو‭ ‬يفوق‭ ‬المليون‭ ‬حبة‭... ‬قمنا‭ ‬بحرقها‭ ‬على‭ ‬الفور‮»‬‭.

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وفي‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬ديسمبر،‭ ‬أطاحت‭ ‬فصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬بقيادة‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬بحكم‭ ‬بشار‭ ‬الأسد،‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬خاطف‭ ‬بدأته‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭. ‬وعُرف‭ ‬حكم‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬بإنتاج‭ ‬الكبتاجون،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تحويل‭ ‬البلاد‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬مخدّرات‭ ‬وإغراق‭ ‬الأسواق‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بهذه‭ ‬المادة،‭ ‬وهي‭ ‬آفة‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬العراق‭ ‬المجاور‭ ‬وإلى‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬مثل‭ ‬السعودية‭. ‬

منذ‭ ‬الانهيار‭ ‬السريع‭ ‬لحكم‭ ‬بشار‭ ‬الأسد،‭ ‬عُثر‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬على‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬أقراص‭ ‬الكبتاجون‭ ‬المكدّسة‭ ‬في‭ ‬مستودعات‭ ‬أو‭ ‬قواعد‭ ‬عسكرية‭. ‬

ويقول‭ ‬مقاتلو‭ ‬تحالف‭ ‬الفصائل‭ ‬المسلحة‭ ‬بقيادة‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬إنهم‭ ‬عثروا‭ ‬على‭ ‬كمية‭ ‬هائلة‭ ‬من‭ ‬المخدرات‭ ‬وتعهدوا‭ ‬بإتلافها‭. ‬

أمس،‭ ‬تم‭ ‬اتلاف‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ ‬‮«‬المربع‭ ‬الأمني‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يحظى‭ ‬إبان‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭ ‬بحراسة‭ ‬مشددة‭ ‬ومطوقا‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬كفرسوسة‭ ‬بدمشق‭. ‬

واوضح‭ ‬عنصر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬يدعى‭ ‬حمزة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬قامت‭ ‬الاجهزة‭ ‬الامنية‭ ‬التابعة‭ ‬للحكومة‭ ‬السورية‭ ‬الجديدة‭ ‬بالعثور‭ ‬على‭ ‬مستودع‭ ‬للمواد‭ ‬المخدرة‭ ‬أثناء‭ ‬تمشيط‭ ‬العاصمة‭ ‬دمشق‭ ‬وبالتحديد‭ ‬داخل‭ ‬المربع‭ ‬الامني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كفرسوسة‮»‬‭.

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وأوضح‭ ‬أن‭ ‬اتلاف‭ ‬المخزون‭ ‬من‭ ‬‮«‬مواد‭ ‬منها‭ ‬الخمور‭ ‬ومنها‭ ‬القنب‭ ‬الهندي‭ ‬وحبوب‭ ‬الكتابون‭ ‬وكفوف‭ ‬الحشيش‮»‬‭ ‬يأتي‭ ‬‮«‬لحماية‭ ‬المجتمع‭ ‬السوري‭ ‬وقطع‭ ‬طرق‭ ‬التهريب‭ ‬التابعة‭ ‬لشركات‭ ‬كانت‭ ‬تقوم‭ ‬عليها‭ ‬عائلة‭ ‬الأسد‮»‬‭. ‬

واضاف‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬الحادثة‭ ‬ليست‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬فقد‭ ‬عثرت‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬مستودعات‭ ‬أخرى‭ ‬ومصانع‭ ‬لإنتاج‭ ‬المخدرات‭ ‬وقامت‭ ‬بإتلافها‮»‬‭. ‬

وحوّل‭ ‬الكبتاجون‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬عائدات‭ ‬المخدرات‭ ‬البالغة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار،‭ ‬وأصبح‭ ‬أكبر‭ ‬صادرات‭ ‬سوريا‭ ‬متجاوزا‭ ‬جميع‭ ‬صادراتها‭ ‬القانونية‭ ‬مجتمعة،‭ ‬وفقًا‭ ‬لتقديرات‭ ‬مستمدة‭ ‬من‭ ‬بيانات‭ ‬رسمية‭ ‬جمعتها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬خلال‭ ‬تحقيق‭ ‬أجري‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬