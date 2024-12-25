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النبيه صالح والنجمة يفوزان في ختام الجولة(5)

12/25/2024 7:13:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‮ ‬ الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00



حافظ‭ ‬فريق‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬بدون‭ ‬خسارة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬المعامير‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬25‭-‬17،‭ ‬25‭-‬17،‭ ‬25‭-‬11،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬وقاده‭ ‬الدوليان‭ ‬أحمد‭ ‬السماهيجي‭ (‬1‭) ‬وجعفر‭ ‬المعلم‭ (‬2‭)‬،‭ ‬ليحافظ‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬على‭ ‬صدارته‭ ‬للمجموعة‭ (‬أ‭) ‬15‭ ‬نقطة،‭ ‬وبقي‭ ‬المعامير‭ ‬على‭ ‬نقطته‭ ‬اليتيمة‭.‬

الأفضلية‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬صبت‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬مستثمرا‭ ‬الدخول‭ ‬المتأخر‭ ‬للمعامير‭ ‬في‭ ‬جو‭ ‬الشوط،‭ ‬بينما‭ ‬سجل‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬مع‭ ‬بدايته‭ ‬تكافؤا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعطي‭ ‬فاعلية‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬الهجومية‭ ‬وأخطاء‭ ‬المنافس‭ ‬التقدم‭ ‬للفائز‭ ‬الذي‭ ‬واصل‭ ‬أفضليته‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث،‭ ‬إذ‭ ‬تميز‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬بجماعيته،‭ ‬بينما‭ ‬تأثر‭ ‬المعامير‭ ‬بتواضع‭ ‬الإعداد‭ ‬الذي‭ ‬قلل‭ ‬من‭ ‬فاعلية‭ ‬ضاربيه‭ ‬رغم‭ ‬بروز‭ ‬حسين‭ ‬خليل‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬انتصاره‭ ‬الثالث‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬الدير‭ ‬بدون‭ ‬رصيد‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬25‭-‬15،‭ ‬25‭-‬17،‭ ‬25-20،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬قادها‭ ‬الحكمان‭ ‬منصور‭ ‬علي‭ (‬1‭) ‬وعلي‭ ‬مجيبل‭ (‬2‭).‬

جاءت‭ ‬الأشواط‭ ‬الثلاثة‭ ‬التي‭ ‬اقتصرت‭ ‬عليها‭ ‬المباراة‭ ‬هادئة،‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬الفوارق‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬والتي‭ ‬صبت‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬النجمة‭.‬

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