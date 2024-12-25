النبيه صالح والنجمة يفوزان في ختام الجولة(5)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: علي ميرزا
الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حافظ فريق النبيه صالح على سجله بدون خسارة بعد فوزه في الجولة الخامسة من دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة على فريق المعامير بثلاثية نظيفة 25-17، 25-17، 25-11، في اللقاء الذي جمعهما في صالة عيسى بن راشد في الرفاع، وقاده الدوليان أحمد السماهيجي (1) وجعفر المعلم (2)، ليحافظ النبيه صالح على صدارته للمجموعة (أ) 15 نقطة، وبقي المعامير على نقطته اليتيمة.
الأفضلية في الشوط الأول صبت في صالح النبيه صالح في الوقت مستثمرا الدخول المتأخر للمعامير في جو الشوط، بينما سجل الشوط الثاني مع بدايته تكافؤا قبل أن تعطي فاعلية النبيه صالح الهجومية وأخطاء المنافس التقدم للفائز الذي واصل أفضليته في الشوط الثالث، إذ تميز النبيه صالح بجماعيته، بينما تأثر المعامير بتواضع الإعداد الذي قلل من فاعلية ضاربيه رغم بروز حسين خليل.
وفي مباراة أخرى حقق فريق النجمة انتصاره الثالث ليرفع رصيده إلى 9 نقاط بفوزه على فريق الدير بدون رصيد بثلاثة أشواط مقابل لا شيء 25-15، 25-17، 25-20، في المباراة التي قادها الحكمان منصور علي (1) وعلي مجيبل (2).
جاءت الأشواط الثلاثة التي اقتصرت عليها المباراة هادئة، نظرا إلى الفوارق بين الطرفين والتي صبت في صالح النجمة.
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