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30 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ الفجر

12/25/2024 3:11:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت مصادر طبية للجزيرة بارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الأربعاء إلى 30 شهيدا 15 منهم شمالي القطاع.
من جهته قال مراسل الجزيرة إن 4 فلسطينيين استشهدوا في غارتين إسرائيليتين على مدينة غزة.









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