زراعة الوسطية تدعو لتسجيل الحيازة الزراعية لضمان التعويضات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة لواء الوسطية في محافظة إربد، من أصحاب الثروة النباتية والحيوانية في لواء الوسطية، إلى ضرورة تسجيل حيازاتهم الزراعية لدى المديرية أو تجديدها أو التوسع بها، للحصول على تعويضات في حال حدوث أضرار في مزارعهم.



وقال مدير مدرية زراعة الكورة قتيبة عبيدات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، أنه لن يتم صرف أي تعويضات في حال وقوع أضرار، إلا للمزارعين المسجلين لحيازاتهم الزراعية.



وأوضح عبيدات، أن تسجيل الحيازات الزراعية يتم في قسم الثروة النباتية، بإحضار سند تسجيل ومخطط أراضي حديث للحيازة، وفي حال وجود شركاء في ملكية الأرض يجب تقديم وكالة عدلية من الشركاء مصدقة من كاتب العدل أو عقد ايجار مصدق حسب الأصول، وفي حال كانت الأرض مستأجرة يجب تقديم عقد ايجار مصدق من جهة معتمدة، وصورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر.



وبين عبيدات، أنه وعند استكمال الوثائق المطلوبة لتسجيل الحيازة يقوم قسم الثروة النباتية بالكشف على الحيازة الزراعية وإعداد تقرير بواقع الحال، يتضمن نوع الحيازة ومصدر الري والمساحة المزروعة وحسب النموذج المعتمد، وبناء على تنسيب قسم الثروة النباتية يصدر مدير مديرية الزراعة المعنية شهادة تسجيل الحيازة الزراعية سارية المفعول من تاريخ إصدارها.