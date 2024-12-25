زراعة الوسطية تدعو لتسجيل الحيازة الزراعية لضمان التعويضات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعت مديرية زراعة لواء الوسطية في محافظة إربد، المزارعين
من أصحاب الثروة النباتية والحيوانية في لواء الوسطية، إلى ضرورة تسجيل حيازاتهم الزراعية لدى المديرية أو تجديدها أو التوسع بها، للحصول على تعويضات في حال حدوث أضرار في مزارعهم.
وقال مدير مدرية زراعة الكورة قتيبة عبيدات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، أنه لن يتم صرف أي تعويضات في حال وقوع أضرار، إلا للمزارعين المسجلين لحيازاتهم الزراعية.
وأوضح عبيدات، أن تسجيل الحيازات الزراعية يتم في قسم الثروة النباتية، بإحضار سند تسجيل ومخطط أراضي حديث للحيازة، وفي حال وجود شركاء في ملكية الأرض يجب تقديم وكالة عدلية من الشركاء مصدقة من كاتب العدل أو عقد ايجار مصدق حسب الأصول، وفي حال كانت الأرض مستأجرة يجب تقديم عقد ايجار مصدق من جهة معتمدة، وصورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
وبين عبيدات، أنه وعند استكمال الوثائق المطلوبة لتسجيل الحيازة يقوم قسم الثروة النباتية بالكشف على الحيازة الزراعية وإعداد تقرير بواقع الحال، يتضمن نوع الحيازة ومصدر الري والمساحة المزروعة وحسب النموذج المعتمد، وبناء على تنسيب قسم الثروة النباتية يصدر مدير مديرية الزراعة المعنية شهادة تسجيل الحيازة الزراعية سارية المفعول من تاريخ إصدارها.
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