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الاعلام العبري: إلقاء القبض على المشتبه بتنفيذه عملية الدهس

12/25/2024 3:11:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت "إسرائيل اليوم" إنه تمّ إلقاء القبض على المشتبه في تنفيذه عملية الدهس قرب غوش عتصيون.

وكانت قد أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام إسرائيلية انه ورد بلاغ عن عملية دهس عند منطقة غوش عتصيون.

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