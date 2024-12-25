الاعلام العبري: إلقاء القبض على المشتبه بتنفيذه عملية الدهس

الاعلام العبري: إلقاء القبض على المشتبه بتنفيذه عملية الدهس
التاريخ
12/25/2024 3:11:19 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت "إسرائيل اليوم" إنه تمّ إلقاء القبض على المشتبه في تنفيذه عملية الدهس قرب غوش عتصيون.
وكانت قد أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام إسرائيلية انه ورد بلاغ عن عملية دهس عند منطقة غوش عتصيون.
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