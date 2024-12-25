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مصادر إسرائيلية: على الحكومة إبداء مرونة بمفاوضات صفقة التبادل

12/25/2024 3:11:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر بفريق التفاوض الإسرائيلي قولهم إن على إسرائيل "إبداء مزيد من المرونة" لتحقيق تقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.
في الوقت نفسه، نقلت الهيئة عن مصدر وصفته بالمطلع أن موقف حركة حماس لا يسمح بتحقيق تقدم، وأن المفاوضات "تشهد حالة من الجمود".
وذكر المصدر نفسه أن إسرائيل تطالب بالحصول على قائمة الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، "وحتى الآن لم يحدث ذلك".








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