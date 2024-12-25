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فريق بحثي بجامعة الملك خالد يبتكر مادة مرجعية قياسية لفاكهة التمر

12/25/2024 2:27:18 PM
(MENAFN- Al Watan) توصل فريق بحثي مكون من جامعة الملك خالد وجامعة الملك فيصل والمركز الوطني للتمور إلى إنتاج أول مادة مرجعية قياسية لفاكهة التمر . وأنجز البحث الذي دعمته وأشرفت عليه، عمادة البحث والدراسات العليا بجامعة الملك خالد ممثلة في وحدة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وعدد من الأساتذة الأكادميين ، إضافة إلى عددٍ من طلبة الدراسات العليا ببرنامج الماجستير والدكتوراه بقسم الكيمياء، وبالتعاون مع 12 مختبرًا من تسع دول مختلفة؛ بهدف تحسين عمليات القياس الكيميائي، وضمان جودة المختبرات واعتماد تقنيات تحليل جديدة.
وسُجل المشروع كبراءة اختراع لدى مكتب البراءات الأوروبي، حيث يعد إنجازًا علميًا يُعزز من مكانة الجامعة في مجالات البحث والابتكار وحظي باهتمام من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار السعودية -حسب ما ذكره وكيل عمادة البحث والدراسات العليا للدراسات العليا ومدير وحدة تنمية البحث والتطوير والابتكار بجامعة الملك خالد الدكتور محمد علي عسيري-.
وأشار الباحثون إلى أن هذه المادة المرجعية تُستخدم لضبط جودة التحليل في مختبرات الأغذية مثل مختبرات أمانات البلديات، ومختبرات وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومختبرات مصانع منتجات التمور.
وتتنوع فوائد استخداماتها في المختبرات، التي تشمل التحقق من دقة نتائج التحليل، وكذلك التحقق من كفاءة طرق القياس الجديدة المطورة والتقنيات والمواد والتجهيزات المستخدمة في التحليل، كما تستخدم في أغراض التدريب للفنيين والطلاب والباحثين، كذلك تُستخدام هذه المادة المرجعية في إجراءات اعتماد المختبرات Accreditation واختبار الكفاءة Proficiency Test, PT . وإضافة إلى تسجيل هذه المادة براءة اختراع في مكتب البراءات الأوروبي، نُشرت العديد من الأبحاث عنها في مجلات مرموقة مصنفة في مجموعة(أ) مثل Microchemical Journal . ويعمل الفريق العلمي حاليًا على الإعداد لإنتاج مواد مرجعية أخرى بالتعاون مع الجهات ذات الصلة مثل: الهيئة السعودية للغذاء والدواء، وكذلك الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.

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