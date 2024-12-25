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تلفريك عجلون توقف عن استقبال الزوار.. ما السبب؟

12/25/2024 2:22:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية عن توقف استقبال زوار تلفريك عجلون، اليوم الأربعاء، بسبب الظروف الجوية السائدة.


وذكرت المجموعة في بيان، أن العمل في التلفريك سيتم استئنافه عندما تتهيأ الفرصة للتشغيل، مشيرة إلى أن الإعلان عن موعد ذلك سيتم في حينه.

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