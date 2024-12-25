تلفريك عجلون توقف عن استقبال الزوار.. ما السبب؟
التاريخ
12/25/2024 2:22:48 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية عن توقف استقبال زوار تلفريك عجلون، اليوم الأربعاء، بسبب الظروف الجوية السائدة.
وذكرت المجموعة في بيان، أن العمل في التلفريك سيتم استئنافه عندما تتهيأ الفرصة للتشغيل، مشيرة إلى أن الإعلان عن موعد ذلك سيتم في حينه.
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