إعمار إربد: مخطط حضري شامل ومشاريع للمدينة سترى النور قريبا

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد التميمي

اعلنت مؤسسة اعمار اربد عن حزمة من المشاريع الطموحة التي تم بلورتها ليصار الى دعم تنفيذها بالشراكة مع الجهات المعنية خصوصا بلدية اربد الكبرى.



وقال رئيس مجلس ادارة المؤسسة رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبدالرؤوف الروابدة ان اربد ما زالت بحاجة للكثير من الجهات الرسمية ومن ابنائها فهي تفتقر للعديد من المشاريع الحيوية ذات الصلة بالابعاد التنموية والخدمية والثقافية والحضارية والتي تسعى جاهدة للعمل على تحقيقها بالتعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني الاخرى.



واضاف الروابدة خلال اجتماع الهيئة العمومية السنوي للمؤسسة ان المؤسسة هي ليست بديلة لاي سلطة او جهة رسمية وانما يرتكز عملها على الجانب التطوعي من قبل اعضائها ولجانها في تقديم تصورات لمشاريع مهمة تنعكس على جمالية المدينة وخدمة ابنائها وزائريها ها وتوفر خدمات جديدة وتحسن خدمات موجودة وترفع سويتها.



واشاد الروابدة بجهود لجان واعضاء الهيئة العامة ومجلس الادارة والادارة التنفيذية خلال الفترة الماضية بمتابعة جملة من المشاريع التي انجزت او تلك التي في طور الانجاز وطرح تصورات لمشاريع مستقبلية.



ولفت الروابدة الى ان قانون مؤسسات الاعمار يختص بالمدن ولكن مؤسسة اعمار اربد تحتضن كل ابناء اربد وتقدم لهم ما في استطاعتها من جهد ومتابعة لتوفير الفضل الخدمات لهم، مؤكدا ان المؤسسة هي شريك داعم لبلدية اربد الكبرى وليست بديلا عنها.



بدوره، عرض المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس منذر البطاينة خلال تقديمه التقرير الاداري لابرز انجازات المؤسسة خلال الفترة الماضية من عملها والتي تمثلت بتنفيذ مشروع المبنى متعدد الاغراض في حدائق الملك عبداللة والذي يشتمل على قاعة متعددة الاغراض وقاعات لعرض المنتوجات المحلية والريفية والحرف اليدوية على مدار العام، لافتا الى ان نسبة الانجاز بالمشروع الذي يقام بدعم من وزارة الزراعة بلغت اكثر من 95 % ومن المرجح ان يبدأ باسقبال النشاطات والمعارض والفعاليات قبل منتصف العام القادم.



ونوه البطاينة الى ان المؤسسة اطلقت جائزة عرار الابداعية بالتعاون مع جامعة اليرموك"كرسي عرار" بالاضافة الى اعادة تاهيل وصيانة عدد من حدائق المدينة ومشاريع اخرى تتعلق بجمالية الهوية البصرية للمدينة ومرافقها وتطوير وسطها واعادة الالق لشوارعها وميادينها واسواقها الشعبية والتقليدية بالاضافة الى وضع مخططات لانشاء قرية تراثية في بلدة حوارة.



واشار البطانية الى ان من المشاريع المستقبلية التي قدمت اللجان المتخصصة تصورات بشأنها تتعلق بمختلف جوانب الحياة، مبينا ان اللجنة الثقافية التي يرأسها وزير التربية والتعليم الاسبق الدكتور عزت جرادات اوصت بتنفيذ مشاريع اصدار نشرة اعلامية ومجلة ثقافية واطلس المحافظة بالاضافة الى الندوات وعمل توثيق لشخصيات اربد في مختلف المجالات.



وقال ان خطة لجنة المرأة التي تراسها العين الاسبق امنة الزعبي تتضمن عقد مؤتمر حول مسارات التحديث ومشروع السوق المفتوح ايام الجمع وغيرها من النشاطات والفعاليات التوعوية والتثقيفية المتصلة بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وقانونيا.



واضاف البطاينة ان لجنة الطرق والمواصلات والنقل اعدت جملة من المشاريع منها اعداد مخطط حضري شامل لبلدية اربد الكبرى يتضمن دراسة مرورية وخدمات البنى لتحتية من الطرق وخطوط النقل العام ومواقف المركبات والاسواق التجارية والمرافق العامة واستحداث مكتب لتنسيق الخدمات في البلدية ومترو الانفاق.

واشار الى ان لجنة التخطيط والتنظيم التي تراسها الدكتورة أن الغرايبة وضعت تصورات لمشاريع تتعلق باستبدال التمديدات الكهربائية الهوائية وتحويلها لارضية واعادة تصمصم فضاء شارع الشهيد" السينما" وفضاء شارع شفيق ارشيدات"الجامعة" بالاضافة الى اعادة تصميم فضاء نموذجي حول جامعة اليرموك والارصفة المحاذية لها واعادة تصميم ارصفة اخرى تستوعب مسارات للمشي والجري وممرات خضراء في اطار مشروع متكامل للهوية البصرية.



وفيما يتعلق بتوصيات لجنة البيئة والصحة التي يرأسها الوزير الاسبق الدكتور محمود الدويري قال البطاينة انها اوصت بتنفيذ مشروع تشجير وتجميل شارع البتراء واعادة تاهيل مداخل وممرات مدرسة اربد الثانوية وضمان استدامة حديقتها

وفي مداخلة لها كشفت النائب هالا الجراح عن توجه وعزم وزارة التنمية الاجتماعية للمشاركة بمشروع المبنى المتعدد الاغراض وتقديم الدعم اللازم له ليتمكن من استيعاب منتوجات القطاع الخيري والتعاوني ويكون منصة تسويق وتواصل دائم لها مع الجمهور والمجتمعات المحلية.



من جانبه بين امين الصندوق عماد المحمود ان مجموع ايرادات المؤسسة لعام 2024 بلغ 78 الف دينار منها 76 الف تبرعات من عدد من الجهات والشركات الوطنية في حين بلغ مجموع النفقات 40 الف دينار لافتا الى مجموع ما تم انفاقه على مشروع المبنى المتعدد الاغراض لغاية الشهر الماضي بلغ 1.9 مليون دينار.



وفي ختام الجلسة صادقت الهيئة العامة على التقريرين المالي والاداري وتعيين مدقق حسابات وعقد مؤتمر للاستثمار خلال العام القادم.