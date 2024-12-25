Wednesday, 25 December 2024 08:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عجلون.. هل يتخلص القطاع الزراعي من استخدام السماد العضوي غير المعالج؟

12/25/2024 2:22:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة






عجلون- يحذر مسؤولون وبيئيون ومواطنون، من ظاهرة تحوّل أعداد من المزارعين في محافظة عجلون إلى استخدام السماد العضوي غير المعالج في مزارعهم كبديل عن الأسمدة المصنعة والمعالجة، لافتين إلى أضرار تلك الأسمدة على البيئة، وتسببها في انتشار الحشرات وانبعاث الروائح الكريهة.
وأكدوا، أن خصوصية المحافظة السياحية يجب أن تلعب دورا أساسيا في حظر استخدام هذه الأسمدة، ما يستدعي البحث عن سبل آمنة للتخلص منها، وعدم نقلها إلى مناطق أخرى خارج المحافظة.
ودعا الناشط مهند الصمادي، الجهات المعنية من وزارتي البيئة والزراعة والإدارة الملكية لحماية البيئة، إلى "تنفيذ خطة لمنع استخدام الزبل الحيواني غير المعالج في مناطق عجلون الزراعية التي تتداخل مع المناطق السياحية، ما يؤدي إلى انبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات"، لافتا إلى "ضرورة تأمين كميات كافية من الأسمدة العضوية المعالجة، ودعم أسعار الأسمدة المصنعة حتى لا يتضرر المزارعون".
ولفت الصمادي، إلى "أهمية تنظيم حملات توعوية من قبل الجهات المعنية لبيان أضرار استخدام السماد العضوي غير المعالج، بحيث تستهدف المزارعين وأصحاب مزارع الإنتاج الحيواني والنباتي، ومصانع معالجة السماد العضوي، وسائقي المركبات الناقلة للسماد العضوي، لبيان الأثر الضار البيئي لاستخدام الزبل الحيواني غير المعالج".
أما المزارع محمد الخطاطبة، فيقول "إن أي عملية جمع ونقل لمخلفات الحيوانات تعرض المزارع لعقوبات ثقيلة وغرامات مادية كبيرة"، داعياً إلى "إيجاد مصانع في محافظة عجلون لمعالجة الأسمدة، كبديل عن إرسالها إلى مصانع المعالجة، وشراء الأسمدة من أصحاب المواشي كونها تشكل أحد مصادر دخلهم، وضرورة توفير السماد المعالج بكميات كافية للمزارعين لتمكينهم من زراعة أراضيهم".
ويؤكد المزارع محمد العنانبة، "أن استخدام الأسمدة العضوية المعالجة يعد أكثر أماناً وإنتاجية، كما أن هذه الأسمدة مفيدة لتحسين خواص التربة الفيزيائية، إضافة إلى تزويدها بالعناصر الغذائية، وذلك بخلاف الأسمدة الكيماوية التي يفضي الإسراف فيها إلى تأثير سلبي على التربة والنبات"، مطالبا بـ"توفير كميات كافية من السماد العضوي المعالج للحد من استخدام الأسمدة غير المعالجة وبأسعار مناسبة وتشجيعية لتحفيزهم على استعمالها".
ويرى الناشط البيئي علي القضاة، "أن خصوصية عجلون السياحية ينبغي أن تدفع الجهات الرقابية لمعالجة أي بؤر بيئية قد تضر بتلك الخصوصية، بما فيها استخدام السماد العضوي"، مؤكدا "أن الأسمدة العضوية المعالجة متوفرة في مصانع عدة في المملكة وبأسعار قريبة جداً من السماد غير المعالج، بحيث يمكن الحصول عليها بسهولة من هذه المصانع".
يذكر أن اللجنة التوجيهية العليا لإدارة النفايات، أطلقت حملة توعوية إعلامية للفئات المستهدفة من أصحاب مزارع الإنتاج الحيواني والنباتي، وتضم الحملة، إلى جانب وزارة الزراعة، وزارتي البيئة والإدارة المحلية والإدارة الملكية لحماية البيئة، التي تهدف إلى تنفيذ التعليمات الصادرة بموجب نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024، وتعليمات تنظيم وطرح وتجميع وتخزين ونقل وتداول الزبل الحيواني غير المعالج لسنة 2024، التي تهدف إلى الحد من استخدام الأسمدة العضوية غير المعالجة.
وبحسب التعليمات، فإن عقوبات استخدام الأسمدة غير المعالجة أو نقلها لمناطق أخرى، تشمل تحرير مخالفة، وتحويله إلى القضاء عبر مديرية الزراعة، إضافة إلى حجز المركبة الناقلة للسماد العضوي غير المعالج لمدة 14 يوماً.
وتوضح مصادر مديرية البيئة في المحافظة، أن حظر استخدام الأسمدة الحيوانية غير المعالجة يأتي للحد من انتشار الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات الضارة، ومنع آثارها السلبية على الصحة والنظام البيئي، موضحة أن بإمكان المزارعين استعمال الأسمدة المعالجة التي تعد أحد أفضل البدائل للأسمدة غير المعالجة، وداعية في الوقت ذاته، المزارعين إلى التعاون مع كوادر المديرية والإدارة الملكية لحماية البيئة ومديريات الزراعة في هذا المجال للحد من التحديات البيئية.
من جهته، قال مدير زراعة محافظة عجلون المهندس رامي العدوان، إن استخدام السماد العضوي غير المعالج يعد مشكلة بذاتها، لأنه يتسبب في انتشار الذباب، والروائح الكريهة، وتلويث الهواء بانبعاثاته، ما يشكل عبئا بيئيا وصحيا على المواطنين، إلى جانب تأثيراته السلبية على المجال السياحي في المنطقة.
وأكد، أن كوادر المديرية، وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، حررت 22 ضبطا نقل لسماد عضوي غير معالج من المحافظة لخارجها، مشيرا إلى أنه تم ضبط زهاء 29 طنا من الزبل غير المعالج.
ولفت المهندس العدوان إلى أن السماد العضوي غير المعالج يؤدي إلى ارتفاع حرارة التربة وانتشار بذور الآفات الضارة وانتشار أمراض في النباتات وزيادة ملوحة التربة، مشيرا إلى أن اللجنة التوجيهية العليا لإدارة النفايات المكونة من وزارات الزراعة والبيئة والإدارة المحلية والإدارة الملكية لحماية البيئة كانت قد أطلقت حملة توعوية لبيان أضرار استخدام السماد العضوي غير المعالج، حيث استهدفت الحملة أصحاب مزارع الإنتاج الحيواني والنباتي، ومصانع معالجة السماد العضوي، وسائقي المركبات الناقلة للسماد العضوي.
واستعرض العدوان الإجراءات المتبعة الصادرة بموجب نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024 وتعليمات تنظيم وطرح وتجميع وتخزين ونقل وتداول الزبل الحيواني غير المعالج لعام 2024، والعقوبات المترتبة على المخالفين، وبيان الأثر الضار البيئي على استخدام الزبل الحيواني غير المعالج المسبب الرئيسي لانتشار الذباب المنزلي.
ولفت إلى أن العقوبات تشمل تحرير مخالفة بحق من يقوم بنقل وطرح وتجميع الزبل الحيواني غير المعالج وتحويله إلى القضاء من خلال مديرية الزراعة، وحجز المركبة الناقلة للسماد العضوي غير المعالج لمدة 14 يوماً لتحقيق الردع بحق مرتكبي هذه المخالفات.
وأضاف العدوان، أن الإدارة الملكية لحماية البيئة خصصت دوريات لتشديد الرقابة على مسارات النقل ونقاط الضبط والسيطرة والغلق كافة؛ لمنع وصول السماد غير المعالج خاصة للأغوار، وتوفير أجهزة فحص نسبة الرطوبة في السماد وتوزيعها على الدوريات لإعطاء مؤشر أولي عن حمولة المركبات الناقلة للسماد.
وقال، إن الإدارة الملكية وبالتنسيق مع الزراعة والبيئة والحكام الإداريين، تقوم بتكثيف الحملات على مواقع تجميع السماد المخالف للتعليمات وتحرير الضبوطات بحق المخالفين.

MENAFN25122024000072011014ID1109029885

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث