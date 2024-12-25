Wednesday, 25 December 2024 08:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تدشين أول مدرسة حكومية متخصصة في التقنية بالسعودية - جريدة الوطن السعودية

12/25/2024 2:20:48 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن وزير التعليم الاستاذ يوسف بن عبدالله البنيان اليوم، مدرسة الموهوبين التقنية الثانوية للبنين بأكاديمية طويق، كأول مدرسة حكومية متخصصة في التقنية بالمملكة، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ورئيس مجلس إدارة أكاديمية طويق فيصل بن سعود الخميسي، إضافة إلى عدد من القيادات التعليمية والتقنية.
ويأتي تدشين مدرسة الموهوبين التقنية كأنموذجاً رائدًا على مستوى العالم، في إطار تطوير مهارات الطلاب والطالبات وتنمية قدراتهم التقنية، وتمكينهم من بناء وتطوير مشاريع تقنية نوعيّة، إضافة إلى التركيز على التعلّم والبحث العلمي، وتأهيلهم للتخصصات التقنية محليًا ودوليًا، بما يسهم في إعداد جيل يواكب تطورات المستقبل التقنية، ورفع مستوى التعليم التقني بالمملكة، وتمثيل المملكة في المسابقات والمعارض الإقليمية والدولية.
ونوّه مدير التعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع في كلمته خلال حفل التدشين بالشراكة المميزة بين وزارة التعليم وأكاديمية طويق لتعزيز دور التقنية في حياة أبنائنا الطلبة، والتي أثمرت عن إطلاق أول مدرسة تقنية للموهوبين؛ مشيرًا إلى أن التقنية أصبحت واقعًا في الحياة اليومية وهي أهم أدوات جيل اليوم لمواكبة المستقبل التقني. من جهته أكد الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز بن أحمد الحمادي على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الأكاديمية ووزارة التعليم، كأحد الركائز الرئيسة للارتقاء بالمناهج التعليمية التقنية؛ مشيدًا بما حققته مدرسة الموهوبين التقنية خلال العام الجاري، حيث حصل الطلبة على أكثر من 120 شهادة احترافية من كبرى الشركات العالمية في الفصل الدراسي الأول.
وشملت زيارة وزير التعليم ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات إلى مدرسة الموهوبين التقنية بأكاديمية طويق، جولة على مرافق الأكاديمية، حيث اطّلعوا على عدد من المعسكرات والبرامج والأنشطة، كما التقوا بطلبة المدرسة، مطلعين على سير العملية التعليمية والمنجزات التي حققتها المدرسة. وتتضمن أنشطة المدرسة العديد من البرامج التقنية المتخصصة في عدة مجالات مثل: البرمجة، الأمن السيبراني، التصنيع الرقمي، علم البيانات وغيرها من التقنيات الحديثة، إلى جانب حزمة من البرامج المستمرة المعززة لتطوير مستوى الطلبة في اختبارات القدرات والتحصيلي ومهاراتهم الشخصية والعلمية، والبرامج والأنشطة التقنية اللاصفية، وكذلك المناهج التعليمية المبتكرة، إلى جانب تشجيع الابتكار والبحث العلمي، ضمن بيئة محفّزة وتنافسية.
يُذكر أن مدرسة الموهوبين التقنية بأكاديمية طويق تعد خطوة هامة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تساهم في تطوير التعليم التقني وتعزيز القدرات العلمية لدى الطلاب في مجالات التقنية الحديثة، وتمكينهم من المشاركة في المنافسات الإقليمية والدولية، مما يسهم في تحقيق تقدم مستدام في القطاع التقني والعلمي.

MENAFN25122024000089011017ID1109029882

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث