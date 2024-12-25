إعلان نتائج القبول المبدئي الموحّد للعمل بقطاعات الداخلية للكادر النسائي - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي الموحد للعمل بقطاعات وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات - المديرية العامة لحرس الحدود - المديرية العامة للجوازات - القوات الخاصة للأمن البيئي) على رتب (عريف - جندي أول - جندي) للكادر النسائي.
ولمعرفة نتائج القبول والاستعلام الدخول عبر منصة وزارة الداخلية ( أبشر - توظيف
) .
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