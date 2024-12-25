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إعلان نتائج القبول المبدئي الموحّد للعمل بقطاعات الداخلية للكادر النسائي - جريدة الوطن السعودية

12/25/2024 2:20:48 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي الموحد للعمل بقطاعات وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات - المديرية العامة لحرس الحدود - المديرية العامة للجوازات - القوات الخاصة للأمن البيئي) على رتب (عريف - جندي أول - جندي) للكادر النسائي.
ولمعرفة نتائج القبول والاستعلام الدخول عبر منصة وزارة الداخلية ( أبشر - توظيف ) .

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