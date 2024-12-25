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أول عملية كي للعصب الكلوي بجازان

12/25/2024 2:19:08 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكن فريق القسطرة التداخلية بمركز القلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بتجمع جازان الصحي، من إجراء أول عملية كي للعصب الكلوي لسيدة في العقد السادس من العمر تعاني من ارتفاع شديد ومزمن في ضغط الدم الشرياني، رغم استخدامها لأكثر من 4 أنواع من العلاجات الدوائية.
وأوضح الفريق الطبي، أن المريضة كانت تعاني من صداع مزمن وارتفاع غير مسيطر عليه في ضغط الدم، مما دفع الفريق الطبي بقيادة استشاريي القسطرة التداخلية، الدكتور أحمد السيد استشاري القسطرة التداخلية والدكتور كامل حيدر استشاري القسطرة التداخلية، إلى اتخاذ قرار بإجراء كي العصب الكلوي، وهو إجراء طبي متطور يساعد على التحكم بضغط الدم وتحسين استجابة الجسم للعلاجات الدوائية، مشيرة إلى أن العملية تكللت بنجاح تام، وغادرت المريضة المستشفى بعد 24 ساعة فقط من العملية وهي بحالة صحية جيدة.
وأكد الفريق الطبي أن كي العصب الكلوي يُعد من أحدث الأساليب العلاجية المستخدمة عالميًا، في حالات ارتفاع ضغط الدم الشرياني المقاوم للأدوية، وأن هذا الإجراء يقلل من مخاطر مضاعفات ارتفاع الضغط مثل فشل عضلة القلب، والجلطات القلبية، والدماغية، كما أنه معتمد من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، مما يؤكد مأمونيته وفعاليته.

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