أول عملية كي للعصب الكلوي بجازان

(MENAFN
- Al Watan)
تمكن فريق القسطرة التداخلية بمركز القلب في مستشفى
الأمير محمد بن ناصر بتجمع جازان الصحي، من إجراء أول عملية كي للعصب الكلوي لسيدة في العقد السادس من العمر تعاني من ارتفاع شديد ومزمن في ضغط الدم الشرياني، رغم استخدامها لأكثر من 4 أنواع من العلاجات الدوائية.
وأوضح الفريق الطبي، أن المريضة كانت تعاني من صداع مزمن وارتفاع غير مسيطر عليه في ضغط الدم، مما دفع الفريق الطبي بقيادة استشاريي القسطرة التداخلية، الدكتور أحمد السيد استشاري القسطرة التداخلية والدكتور كامل حيدر استشاري القسطرة التداخلية، إلى اتخاذ قرار بإجراء كي العصب الكلوي، وهو إجراء طبي متطور يساعد على التحكم بضغط الدم وتحسين استجابة الجسم للعلاجات الدوائية، مشيرة إلى أن العملية تكللت بنجاح تام، وغادرت المريضة المستشفى بعد 24 ساعة فقط من العملية وهي بحالة صحية جيدة.
وأكد الفريق الطبي أن كي العصب الكلوي يُعد من أحدث الأساليب العلاجية المستخدمة عالميًا، في حالات ارتفاع ضغط الدم الشرياني المقاوم للأدوية، وأن هذا الإجراء يقلل من مخاطر مضاعفات ارتفاع الضغط مثل فشل عضلة القلب، والجلطات القلبية، والدماغية، كما أنه معتمد من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، مما يؤكد مأمونيته وفعاليته.
MENAFN25122024000089011017ID1109029877
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.