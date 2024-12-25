نقل تراخيص المسارح من الترفيه إلى هيئة المسرح

(MENAFN
- Al Watan)
وقّعت وزارة الثقافة والهيئة العامة للترفيه (GEA) اليوم، اتفاقية لنقل صلاحيات إصدار التراخيص والتصاريح لقطاع المسرح والفنون الأدائية من الهيئة العامة للترفيه إلى هيئة المسرح والفنون الأدائية، وذلك تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين في وقت سابق.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في تطوير القطاعين الثقافي والترفيهي، ودعم تنفيذ إستراتيجيات الهيئات الثقافية، والتنسيق المشترك في مجالات إصدار التراخيص وإجازة المحتوى.
وجرت مراسم التوقيع في مقر الوزارة بحضور نائب وزير
الثقافة حامد بن محمد فايز، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط.
ويمثل انتقال تراخيص وتصاريح قطاع المسرح إلى هيئة المسرح والفنون الأدائية خطوة نحو توحيد الإجراءات وتسهيل رحلة المستثمر، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بالإجراءات التنظيمية المحدثة. وتشمل الاتفاقية جميع أنواع الفنون الأدائية، بما في ذلك المسرح، عروض السيرك، الكوميديا الارتجالية، عروض الشارع، العروض الحركية، والأوبرا، وغيرها.
ويعكس هذا التعاون التزام الجهتين بتحسين جودة الحياة وتطبيق أعلى المعايير في الأنشطة الترفيهية والثقافية، بما يسهم في دعم القطاع الثقافي والترفيهي وتحقيق مستهدفات السعودية 2030.
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