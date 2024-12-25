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سوق الأسهم السعودية يغلق جلسة الأربعاء خاسرا 21 نقطة

12/25/2024 2:19:07 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 21.63 نقطة ليقفل عند مستوى 11892.32 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 2.7 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 949 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 132 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الباحة، والبحر الأحمر، وصدق، وأسيج، وأنابيب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مجموعة إم بي سي، وبوان، ومجموعة صافولا، وأبو معطي، ورتال الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.33% و 3.31%.
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأنعام القابضة، وشمس، وإعمار، وباتك هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، ومجموعة صافولا هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 86.66 نقطة ليقفل عند مستوى 31007.06 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 39 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

MENAFN25122024000089011017ID1109029874

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