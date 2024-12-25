سوق الأسهم السعودية يغلق جلسة الأربعاء خاسرا 21 نقطة

(MENAFN
- Al Watan)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 21.63 نقطة ليقفل عند مستوى 11892.32 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 2.7 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 949 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 132 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الباحة، والبحر الأحمر، وصدق، وأسيج، وأنابيب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مجموعة إم بي سي، وبوان، ومجموعة صافولا، وأبو معطي، ورتال الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.33% و 3.31%.
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأنعام القابضة، وشمس، وإعمار، وباتك هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، ومجموعة صافولا هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 86.66 نقطة ليقفل عند مستوى 31007.06 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 39 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.
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