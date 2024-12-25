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1.75 مليار ريال عقود لتطوير المدن الصناعية

12/25/2024 2:19:07 PM
(MENAFN- Al Watan) وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" 23 عقدًا مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 1,75 مليار ريال، لتطوير واستكمال مشروعات بنى تحتية وفوقية في عدد من المدن الصناعية.
ويأتي ذلك وفق خطط التطوير الطموحة التي أطلقتها "مدن" خلال عام 2024 لتطوير بيئة الاستثمار بالمدن الصناعية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة ورؤية المملكة 2030، إذ تسهم المشروعات الجديدة في تسهيل الأعمال، وتقليل الأعباء التشغيلية على المستثمرين، وفتح آفاق جديدة للابتكار الصناعي؛ بما يعزز الاستدامة التنموية، وتطوير القدرات الإنتاجية بالقطاع الصناعي.
وتشمل العقود تطوير مساحات بنية تحتية من بينها مشروع تطوير البنية التحتية بالمدينة الصناعية بالمدينة المنورة، وتطوير واحة مدن بالأحساء وربطها بالطرق الخارجية، وتنفيذ الطريق الرابط بين المدينة الصناعية بعسير والطريق الرئيس بطول 4,5 كيلومترات، وتأهيل الطريق الرابط بمدينة سدير للصناعة والأعمال بطول 10 كيلومترات، وتطوير شبكات البنية التحتية للمدينة الصناعية الثالثة في الدمام بالمرحلة الثانية.
وتضمنت العقود إنشاء 171 مصنعًا جاهزًا بمساحة 900 متر مربع للمصنع الواحد في المدن الصناعية بالدمام، وجدة، والخرج، وسدير إلى جانب مشروع تنفيذ 76 مصنعًا جاهزًا في التجمع الغذائي بجدة. ووقعت "مدن" عقد إنشاء محطة الإطفاء في المدينة الصناعية الأولى بالدمام، وإنشاء بوابات وسور بالمدينة الصناعية بالخرج لتعزيز إجراءات الأمن والسلامة. إضافة إلى تنفيذ أعمال استكمال وتوسعة المدينة الصناعية الثانية بالرياض.
يذكر أن "مدن" أنهت عام 2024 خطط تطويرية رائدة كان لهـا الأثر الكبير فـي دفـع عجلـة التنميـة الصناعية، من بينها إطلاق أكبر تجمع غذائي من نوعه على مساحة تتجاوز 11 مليون متر مربع في جدة، وتوقيع مذكرتي تفاهم مع شركة الخطوط الحديدية السعودية "سار" لربط المنطقة اللوجستية بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام بشبكة الخطوط الحديدية، وإنشاء محطة ركاب في سدير، إلى جانب توقيع مشاريع مليارية مع القطاع الخاص لتنفيذ منتجات المصانع الجاهزة، وتطوير الأرضي الصناعية وخدمات البنية التحتية.
ونجحت "مدن" منذ تأسيسها في تطوير ما يزيد على 215 مليون متر مربع، وعملت على تنفيذ منظومة بنية تحتية متكاملة، لتشرف اليوم على 37 مدينة صناعية بينها 6 واحات صناعية حول المملكة تضم ما يزيد على 6,800 منشأة صناعية تعزز القطاع الصناعي وتسهم في مضاعفة الصادرات الوطنية.

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