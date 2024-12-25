ملك البحرين يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

(MENAFN
- Al Watan)
استقبل ملك
البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بقصر الصافرية، اليوم، وزير
الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، والوفد المرافق له.
ونقل الأمير تركي إلى ملك البحرين تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، كما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين وولي العهد.
ورحّب الملك حمد بن عيسى بالأمير تركي بن محمد، منوهًا بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة.
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