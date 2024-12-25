Wednesday, 25 December 2024 08:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ملك البحرين يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

12/25/2024 2:19:06 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بقصر الصافرية، اليوم، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، والوفد المرافق له.
‏ونقل الأمير تركي إلى ملك البحرين تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، كما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين وولي العهد.
‏ورحّب الملك حمد بن عيسى بالأمير تركي بن محمد، منوهًا بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة.

MENAFN25122024000089011017ID1109029866

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث