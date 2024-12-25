السلطات السورية تعلن إحراق قرابة مليون حبة كبتاغون

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أحرقت السلطات السورية كميات كبيرة من المخدّرات منها قرابة مليون من حبوب الكبتاغون التي كانت تنتج على نطاق واسع خلال السنوات السابقة، بحسب ما أفاد مصدران سوريان الأربعاء.
وقال مصدر في إدارة الأمن العام السورية إن "الأجهزة الأمنية (السورية) عثرت على مستودع للمواد المخدرة أثناء تمشيط العاصمة دمشق وبالتحديد داخل المربع الأمني في منطقة كفرسوسة"، بينما أكد مصدر ثانٍ العثور أن "ما يقارب أو يفوق المليون حبة... قمنا بحرقها على الفور".
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