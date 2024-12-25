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السلطات السورية تعلن إحراق قرابة مليون حبة كبتاغون

12/25/2024 8:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أحرقت السلطات السورية كميات كبيرة من المخدّرات منها قرابة مليون من حبوب الكبتاغون التي كانت تنتج على نطاق واسع خلال السنوات السابقة، بحسب ما أفاد مصدران سوريان الأربعاء.


وقال مصدر في إدارة الأمن العام السورية إن "الأجهزة الأمنية (السورية) عثرت على مستودع للمواد المخدرة أثناء تمشيط العاصمة دمشق وبالتحديد داخل المربع الأمني في منطقة كفرسوسة"، بينما أكد مصدر ثانٍ العثور أن "ما يقارب أو يفوق المليون حبة... قمنا بحرقها على الفور".

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