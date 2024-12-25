دولة أوروبية مهددة بانقطاع الكهرباء بسبب أوكرانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سيؤدي توقف ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أزمة طاقة حادة في مولدوفا وجمهورية ترانسنيستريا (بريدنيستروفيه)، اللتين تعتمدان على الوقود الأزرق الروسي لتوليد الكهرباء.وينتهي الاتفاق المبرم حول الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا في نهاية عام 2024. وقد ذكرت كييف مرارا أنها لا تنوي لتمديده.



وتستعد مولدوفا وترانسنيستريا لوقف ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا، وتواجه مولدوفا خطر نقص الكهرباء، فيما تيراسبول (عاصمة ترانسنيستريا) مهددة بانقطاع الكهرباء.



وإذا توقف تشغيل محطة توليد الكهرباء المولدوفية، فسوف تضطر مولدوفا إلى شراء الطاقة من أوروبا وخاصة من رومانيا، التي تواجه نفسها نقصا في الكهرباء.



وتشهد أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية ارتفاعا في الوقت الراهن مع قرب انتهاء عقد ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.



ويعد الغاز الروسي الخيار الأقل تكلفة لعدد من الدول مثل مولدوفا، وسيدفع انتهاء عقد ترانزيت الغاز مستورديه إلى البحث عن بدائل أعلى تكلفة.

RT